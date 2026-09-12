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Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
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Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
Призив държавата да разкрие реалната себестойност на бензина и дизела
Назад в годините с даренията от страна на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" са благоустроявани училища, детски градини и спортни площадки
Говори Александър Величков
След това „Лукойл Нефтохим Бургас” трябва изцяло да преработва петрол с неруски произход
Сергей Михайлович Андронов е роден през 1971 г. в гр. Перм, Русия. Завършва висшето си образование през 1999г. в Московския държавен университет със...
Реликвата от Атон идва с помощта на Балканско Атонско Сдружение Бургас ще има втори светец-покровител. Освен от св. Николай Чудотворец, градът ще бъд...
Бургас. Заради мащабна инвестиция от 1,5 млрд. долара рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" получи сертификат за инвестиция от най-високия клас "А". Ви...
Варна. 51-годишният бургазлия Валентин Стоянов, който получи жестоки изгаряния при инцидента в нефтената рафинерия издъхна във варненската болница. Ра...
София. Румен Овчаров стана представител на държавата на Надзорния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, показва справка в Търговския регистър. Новото...
Камено. Нов спортен комплекс ще бъде изграден в град Камено със средства, дарени от "Лукойл Нефтохим". Жестът от страна на петролната компания е част...