Експерти: Лукойл държи ключа към цените на горивата в България

Държавата трябва да обяви реалната себестойност на производствените цени на „Лукойл Нефтохим“, за да стане ясно къде се формират и евентуално изкривяват цените на горивата в България. Около тази позиция се обединиха в интервю за Нова телевизия енергийните експерти Еленко Божков и Иван Хиновски. Според тях липсата на прозрачност около разходите на рафинерията прави невъзможно да се прецени дали крайните цени на пазара са обосновани.

Монополът на „Лукойл“

Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум подчерта, че българският пазар на горива е силно зависим от една компания. По думите му „Лукойл Нефтохим“ има ключова роля както в производството, така и в съхранението на стратегическите резерви.

„20 години България се управлява от „Лукойл Нефтохим“, защото е монопол. Освен това около 90% от резервите се съхраняват от същия производител“, заяви Хиновски.

Той смята, че именно поради тази причина държавата трябва да разкрие структурата на производствените разходи на рафинерията. Така ще стане ясно каква е реалната фабрично-заводска цена на горивото – тоест стойността на един литър гориво в момента, в който излиза от рафинерията.

„От години не знаем колко струва производството. Би могло особеният управител да направи структура и да съобщи колко струва съхранението. При определяне на фабрично-заводската цена може да се говори дали има изкривяване на цените“, обясни експертът.

Въпросът за стратегическите резерви

Темата за цените на горивата се поставя и във връзка с освобождаването на около 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви на Международната агенция по енергетика.

Според Хиновски логичното решение е тези количества да се продават на цената, на която са били закупени, като се добави единствено разходът за съхранение.

„Би следвало да се пласират на цените, на които са купени, плюс процент за съхранение, тъй като има разход“, посочи той.

В същото време експертът предупреди, че всякакви опити за административно „натискане“ на цените крият сериозен риск от международни арбитражни спорове.

Съмнения за облагодетелстване

Енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков също изрази мнение, че има основания за съмнения относно начина, по който се формират цените на горивата.

По думите му прозрачността на производствените разходи е ключова, защото само така може да се прецени дали са необходими компенсации или други мерки.

„Ако се знае каква е себестойността на производството, включително и при електроенергията, ще се знае и на каква база да се направи компенсация“, заяви Божков.

Натиск върху маржовете и ролята на държавата

Според Божков държавата разполага с инструменти да ограничи прекомерните печалби по веригата на търговията с горива.

Той смята, че маржовете трябва да бъдат подложени на по-строг контрол – както чрез Комисията за защита на конкуренцията, така и чрез други регулаторни механизми.

„Маржовете трябва да се натискат – това е в обхвата на КЗК. Възможен вариант е и въвеждането на таван на цените“, посочи той.

Влиянието на международната ситуация

Експертите отбелязаха, че освен вътрешните фактори върху цените на горивата в България силно влияние оказва и глобалната ситуация на петролния пазар.

Според Хиновски един от ключовите фактори е бъдещето на Ормузкия пролив – стратегически маршрут за транспортиране на петрол.

„Ако Ормузкият пролив бъде отпушен, това би нормализирало цените на петрола“, коментира той.

До тогава обаче дебатът за монопола, прозрачността на цените и ролята на държавата в регулирането на пазара на горива вероятно ще продължи да бъде сред най-спорните теми в българската енергетика.

