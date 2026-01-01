Експерти: Лукойл държи ключа към цените на горивата в България
Призив държавата да разкрие реалната себестойност на бензина и дизела
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Призив държавата да разкрие реалната себестойност на бензина и дизела
Според него технологичният гигант държи монопол върху пазара на цифрови реклами
КЗК разби монопола на компанията в горивата
Проверката на КЗК след сигнал на друга компания от бранша
Пенсиите могат да се увеличат двойно, ако спрат кражбите, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 25 МИР
ЕС и Великобритания започнаха официално разследване
Д-р Стойчо Кацаров напоследък представлява Център за защита правата в здравеопазването
САЩ заведоха знаково дело срещу интернет гиганта Google
Поиска разбиране на Амазон на 4 части
Увеличението на цената се наблюдава за кратък период и е осъществено постепенно
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не можа да се аргументира защо не изпълнява отменени решения на ведомството от ВАС и се стига д...
Тийнейджърите ще управляват виртуални банки и ще разработват идеи за собствен бизнес Просветното министерство публикува работни варианти на новите уч...
Безобразията на дружествата монополисти трябва да бъдат прекратени. Това заяви омбудсманът на Република България Мая Манолова по време на брифинг в НС...
Зелена светлина за Закона за защита на конкуренцията дадоха депутатите от икономическата комисия към парламента. Текстовете, които ще регулират взаи...
Според Газпром обвиненията са политически мотивирани
София. Антимонополната комисия е спряла временно спорната обществена поръчка за паркирането в синя и зелена зона в София, научи "Стандарт". С нея общи...
София. Ще се осигури достъп до качество на здравеопазването, акопаднат монополите, заяви ексминистърът на здравеопазването Десислава Атанасова пред БН...
София. Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията на доставчици на...
Разград. С възгласи "Мафия!" и "Вън от България!" стотици протестираха в Разград срещу енергийния монопол на ЕРП-тата. Един от участниците в бунта – Д...