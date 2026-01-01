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Учат що е данък в девети клас

Учат що е данък в девети клас

Тийнейджърите ще управляват виртуални банки и ще разработват идеи за собствен бизнес Просветното министерство публикува работни варианти на новите уч...

03 май | 8:00
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