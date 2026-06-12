Гореща визита в София! Топ американски пратеници на среща с Йотова
Какво обсъдиха
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Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
Вицепремиерът обяви курс към по-активна политика в ЕС, модернизация на мрежата и защита на индустрията
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Внос от Китай ще подсигури енергетиката
Президентът Илхам Алиев очерта перспективите на страната в сложната ситуация
Когато една държава на североизток се разболее, Георги Първанов започва да киха, каза външният министър Външният министър Даниел Митов видя газов сце...
Енергийната сигурност се изважда гузно като причина за оттеглянето ни, казва Георги Димитров Съветникът на лидера на АБВ Георги Първанов - Георги Дим...
Премиерът Бойко Борисов се срещна с президента на Полша Анджей Дуда като двамата обсъдиха енергийната сигурност в Европейския съюз. По време на разгов...
Миграцията, енергетиката и ситуацията в Гърция обсъдиха премиерът Бойко Борисов и министър-председателят на Обединено кралство Великобритания и Северн...
София. Още през декември бяхме решили, че тази група на високо равнище трябва да се създаде възможно най-скоро. Защото ситуацията, пред която сме изпр...