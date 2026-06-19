Радев и Зеленски отварят нова врата за дронове и енергийна сигурност

Премиерът Румен Радев разговаря в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на заседанието на Европейския съвет. Двамата обсъдиха ролята на България за енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Акцент в срещата беше и възможността за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България при производството на дронове.

Зеленски съобщи след разговора, че е предложил започване на работа по специално споразумение в областта на безпилотните летателни апарати.

Среща по искане на украинската страна

Радев е в Брюксел за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Пред български журналисти той уточни, че разговорът със Зеленски е бил поискан от украинската страна.

Премиерът заяви, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Той подчерта, че страната ни в никакъв случай няма да възпрепятства започването на този процес.

Тази позиция идва в момент, когато темата за украинското членство отново е в центъра на европейския дневен ред. На 15 юни ЕС и Украйна откриха преговорите по клъстера „Основи“, който обхваща върховенството на правото, основните права, демократичните институции, реформата на публичната администрация и икономическите критерии.

Енергетиката остава първата линия на сигурността

По време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за регионалната енергийна сигурност. Темите включват доставките на природен газ, производството на електроенергия и възможностите за пренос, които са от значение не само за България, но и за по-широкия регион.

За Киев това е чувствителен въпрос преди зимния сезон и на фона на продължаващите руски удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна. В Брюксел Зеленски поиска от европейските лидери подкрепа с гориво и енергийно оборудване, а темата за подготовката за зимата беше сред акцентите в разговорите му с ЕС.

България има стратегическо значение и заради електропреносната си система, регионалните газови връзки и възможността да участва в по-широки схеми за стабилност на доставките. Така разговорът между Радев и Зеленски излиза извън рамките на двустранния протокол и се вписва в по-голямата европейска картина за енергийна устойчивост.

Дроновете се превръщат в нова индустриална тема

Зеленски написа в Х, че е предложил България и Украйна да започнат работа по специално споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати. По думите му двамата лидери са се договорили екипите им да продължат работа по обсъдените въпроси и да подготвят редица двустранни документи.

Темата не се появява изолирано. През март Украйна и България подписаха 10-годишно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, в което особено внимание беше отделено на съвместното отбранително производство, включително дронове. Тогава Зеленски благодари на България за готовността да използва европейския инструмент SAFE за такова съвместно производство.

За България това може да означава не само политическа подкрепа за Украйна, а и реална индустриална възможност. Производството на дронове и свързани технологии може да отвори поле за български предприятия, инженерен капацитет, военна индустрия и нови вериги за доставки.

Брюксел търси единство, София подава сигнал

Заседанието на Европейския съвет преминава на фона на опити ЕС да запази единна линия по Украйна, санкциите срещу Русия и бъдещата архитектура на сигурността. Европейският съвет посочи, че държавите членки са обединени в подкрепата си за Украйна и че страната се движи напред по пътя към членство в ЕС.

Позицията на Радев има допълнителна политическа тежест, защото той същевременно заяви, че България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия заради опасения от икономически щети и конкретни спорни мерки. Според Ройтерс, въпреки несъгласието си със санкционния пакет, Радев е потвърдил, че София няма да блокира решенията, свързани с европейския път на Украйна.

Така срещата със Зеленски изпраща двоен сигнал - България търси прагматичен баланс по спорните европейски теми, но не се отдръпва от процеса на интеграция на Украйна. В този контекст енергетиката и дроновете се превръщат в конкретни области, в които София и Киев могат да покажат резултат отвъд дипломатическите декларации.

I met with Prime Minister of Bulgaria Rumen Radev. Thank you for the substantive talks. We discussed in detail the development of our cooperation and energy security, including at the regional level. We also addressed preparations for consultations between Ukraine and Bulgaria… pic.twitter.com/ddxR2DRg34 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Следващата стъпка са документите

Според Зеленски екипите на двете държави ще продължат работа по обсъдените теми и ще подготвят двустранни документи. Това означава, че разговорът в Брюксел може да бъде превърнат в по-конкретна рамка за сътрудничество - както в енергетиката, така и при безпилотните технологии.

Най-важният въпрос вече е какви точно проекти ще бъдат заложени в евентуално специално споразумение за дронове. Ако то включва реален трансфер на технологии към България, темата ще излезе далеч извън полето на външната политика и ще влезе в индустриалната стратегия на страната.

Срещата Радев-Зеленски показва, че войната в Украйна вече не се измерва само с фронтове, оръжия и санкции. Тя пренарежда енергетиката, производството, технологиите и мястото на отделните държави в европейската сигурност. За България залогът е ясен - дали ще остане само коридор и политически участник, или ще използва момента, за да изгради реален технологичен и индустриален капацитет.

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