ДПС: Курбан Байрам носи светлина, смирение и берекет

„Курбан Байрам е празник на жертвоготовността, но и на състраданието. Той ни учи, че човек е истински богат не с това, което притежава, а с това, което може да даде – топла дума, подадена ръка, прошка и надежда“. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри от ДПС в декларация от парламентарната трибуна.

„Днес посрещаме Курбан Байрам – празник, който носи светлина, смирение и берекет“, посочи тя.

„В живота често се изправяме пред трудни пътища – път към самите себе си, път към запазване на вярата, достойнството и човечността. Именно духовните празници ни напомнят кои сме, откъде идваме и какво трябва да съхраним“, каза Айтен Сабри.

„Независимо от религията, всички духовни празници носят едно и също послание – да бъдем добри. Днес светът има нужда не от омраза и разделение, а от човечност и от хора, които умеят да усещат болката, да пазят мира и да избират доброто, когато е трудно“, посочи още народният представител от ДПС.

„Нека в тези светли празнични дни бъдем по-близки един до друг – с повече честност в думите, повече уважение в отношенията и повече състрадание около нас. Днес повече от всякога имаме нужда да бъдем единни, да носим в себе си прошка, защото тя лекува, честност, защото тя изгражда доверие, и състрадание, защото то прави света по-човечен“, добави Айтен Сабри.

