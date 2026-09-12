Жертвен бик нахлу в бръснарница в Истанбул - кадри
Предизвика паника
Следете всички новини, анализи и коментари за Курбан Байрам. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предизвика паника
Той ни учи, че човек е истински богат не с това, което притежава, а с това, което може да даде, каза Айтен Сабри
Здрави са мостовете в българското общество, каза държавният глава
Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния, каза премиерът
Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество, каза лидерът на ДПС
Свещеният празник на мюсюлманите продължава до 30 май
Той поздрави мюсюлманите по случай Курбан байрам
България е пример със своето културно и религиозно многообразие, каза премиерът
Той ще продължи до вечерта на 9 юни
Кметът Ерол Мюмюн спази традицията
Честитя ви този голям празник и ви желая здраве, благодат и просперитет във всички начинания
Курбан трябва да дават само хората, които имат финансовата възможност за това
Според статистиките най-голям брой пътнотранспортни произшествия с жертви стават на свещените мюсюлмански празници
Този празник на милосърдието и прошката сближава и обединява хората
По традиция по-младите искат прошка от възрастните
Събра отново попа и мюфтията за празника
Празникът е повод за следване на традиционните за българския народ религиозна толерантност, разбирателство и уважение, написа държавният глава
Лидерът на ДПС с топъл поздрав към мюсюлманите у нас
Стотици мюсюлмани препълниха градската джамия в Кърджали за големия празник Курбан Байрам. Празничната молитва започна в 7.35 ч. и бе водена от районн...
С празнична сутрешна молитва за благополучие, опрощение и мир мюсюлманите във всички около 200 молитвени храмове в Източните Родопи отбелязоха настъп...