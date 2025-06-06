Росен Желязков поздрави мюсюлманите за Курбан Байрам

Поздравявам мюсюлманската общност в България по повод Курбан Байрам! Това заяви премиерът Росен Желязков.

"Празникът е символ на вярата, отговорността и грижата за другия. Той носи послание за съпричастност, щедрост и уважение – ценности, от които всяко общество се нуждае, за да бъде устойчиво и солидарно.

България е пример със своето културно и религиозно многообразие. Споделените усилия и взаимното уважение между общностите у нас са основа за стабилност и развитие", заяви още премиерът.

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