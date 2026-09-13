Мюсюлманите в България избират нов главен мюфтия
Националната конференция в НДК ще събере над 1000 делегати, които трябва да решат кой ще води изповеданието през следващия мандат
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Националната конференция в НДК ще събере над 1000 делегати, които трябва да решат кой ще води изповеданието през следващия мандат
Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния, каза премиерът
Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
Премиер, президент и лидерът на ДПС акцентираха върху толерантността и общите ценности
Постът – един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
Казахстан влиза в Авраамовите споразумения, Тръмп приветства „нова ера на мир“
България е пример със своето културно и религиозно многообразие, каза премиерът
Разработено е специално за Мека
Лидерът на ДПС-Ново начало поздрави мюсюлманите за свещения празник
Празникът чества края на 30-дневния пост от изгрев до залез слънце
Сигнали за бомби тази сутрин имаше в Стара Загора, Пловдив, Хасково и Добричко
Единственият гарант за етническия мир беше самото ни общество, което устоя на комунистическата пропаганда, казва Цветанка Андреева
Честитя ви този голям празник и ви желая здраве, благодат и просперитет във всички начинания
Той отправя най-добри пожелания към семействата на хората
Празникът е Рамазан Байрам, но е известен още като Шекер Байрам
Нека този месец бъде изпълнен със смирение, търпение и разум, зове председателят на ДПС
Изгарянето на Коран провокира мюсюлманите
Изявление Тобиас Билстрьом по повод обвинения към Швеция в изгарянето на Коран
Този празник на милосърдието и прошката сближава и обединява хората