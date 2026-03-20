Политическият елит с послания за Рамазан Байрам

Водещи политически фигури в страната отправиха поздрави по повод настъпването на свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам. В посланията си те акцентират върху толерантността, взаимното уважение и значението на единството в обществото. Основните теми в обръщенията са мирът, съпричастността и споделените ценности между различните общности. Поздравите идват на фона на динамична политическа обстановка и предизборна кампания.

Премиерът Андрей Гюров определи празника като символ на духовно пречистване и непреходни ценности, които стоят в основата на демокрацията.

„Отправям своите най-сърдечни поздрави към всички мюсюлмани в България по случай свещения празник Рамазан Байрам. Този светъл празник, увенчаващ дните на духовно пречистване, въздържание и милосърдие през свещения месец Рамазан, носи със себе си послания за мир, състрадание, прошка и уважение. Той утвърждава непреходните ценности на вярата, нравствеността и човешкото достойнство, които са в основата на всяко демократично общество. В тези празнични дни изразявам своето дълбоко уважение към мюсюлманската общност в България, която със своя принос обогатява духовния и културен облик на страната ни. Убеден съм, че взаимното уважение, разбирателството и толерантността между различните религиозни общности са здрава основа за общественото единство, стабилност и просперитет. Нека Рамазан Байрам донесе на всички здраве, мир, радост и благоденствие!”

Президентът Илияна Йотова също постави акцент върху уроците на традицията и значението на мира в съвременното общество.

„В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си”, посочва в приветствието си държавният глава. Тя изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си. „Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България”, подчертава Йотова.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също отправи поздрав към мюсюлманската общност, като изведе на преден план ценностите на прошката и грижата към хората.

„Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват.

Нека този празник донесе във всеки дом и на всяко семейство здраве, мир, благоденствие и топлина.

Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората!

Честит Рамазан Байрам!”

