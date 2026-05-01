Синдикатите вдигат градуса на 1 май с шествия и технологии

Първи май - Ден на труда и международната работническа солидарност - ще бъде отбелязан в цяла България с инициативи на синдикатите, като акцентът тази година пада върху 140-годишнината от организираната борба за трудови права. В София се очакват шествия, концерти и представяне на нови технологии, насочени към работещите. Двете най-големи синдикални организации - КТ „Подкрепа“ и КНСБ - ще изведат различни послания, но със обща цел да подчертаят значението на социалната защита. Денят ще премине под знака на мобилизация и демонстрация на влияние.

Шествие в центъра със силно символно присъствие

Конфедерация на труда „Подкрепа“ организира традиционното си празнично шествие, което тази година ще се проведе за десети пореден път. То ще започне в 11 ч. от храм „Света Неделя“ и ще премине по бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“ към района на НДК и музея „Земята и хората“. Начело ще бъде Духовият оркестър към Първа английска езикова гимназия - София, със повече от три десетилетия история, който традиционно задава ритъма на проявата.

В шествието ще се включи и Националната школа за атракционни изкуства - единствена по рода си в страната, създадена преди 31 години в Бургас. Присъствието ѝ добавя визуален и артистичен елемент към събитието, което цели да съчетае протест, празник и обществено послание.

Рок маратон събира легенди на българската сцена

След шествието събитията ще продължат със концерт „Рок за труда - 10 години“, който ще се проведе до музея „Земята и хората“. Програмата започва в 12.30 ч. и ще продължи близо девет часа, превръщайки деня в музикален маратон на открито. На сцената ще се качат утвърдени български изпълнители и групи като Спринт, Милена, Монолит, Конкурент, Атлас, Медикус с Коцето Калки и Мартина, както и Васко Кръпката и Подуене блус бенд.

Паралелно със концерта ще функционира и информационна зона „Подкрепа“ ТрудCheck, където в рамките на четири часа ще се предоставят безплатни консултации по трудови и социални въпроси. Инициативата е насочена към хора, които търсят конкретна помощ и ориентация в правата си на работното място.

КНСБ залага на технологии и нови форми на влияние

Конфедерацията на независимите синдикати в България избра 1 май, за да представи официално своя нов проект - синдикален изкуствен интелект, ориентиран към нуждите на работещите. Системата цели да предоставя бързи отговори и насоки по трудови казуси, като част от по-широка стратегия за дигитализация на синдикалната дейност.

Заедно със това ще бъде обявена и мрежа от дигитални клубове, чрез които организацията планира да разшири присъствието си сред по-младите работещи и в онлайн среда. Така КНСБ се опитва да отговори на променящата се структура на пазара на труда и на новите форми на заетост.

