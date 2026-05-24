Образователният министър с горещи думи за 24 май

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев отправи силно празнично послание за 24 май пред Националната библиотека от ефира на Нова телевизия. Той постави акцент върху смисъла на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, като го свърза с езика, младостта и бъдещето.

Вълчев подчерта, че образованието се нуждае от устойчиви политики, от съюз между училището и семейството и от промени в учебното съдържание, които да дават повече разбиране, а не механично заучаване. По думите му 24 май е празник, който принадлежи едновременно на децата и на всички поколения.

„Това е празникът на онези малки дечица, които пишат сега с ченгелчетата А, Б, В, Г, но и на всички нас - ние сме или бивши, или настоящи, или бъдещи ученици“, каза министърът.

Вълчев определи 24 май преди всичко като ден на езика и духовната връзка между хората. „Трябва да празнуваме магията на езика. Езикът е този, който ни свързва. Езикът е този, който ни дава надежда“, заяви той.

Според министъра именно днес е важно да се съхрани усещането за общност и свързаност. „Мисля, че в днешни дни трябва да усетим тази магия на свързаността и на надеждата, защото това е празникът на младостта, т.е. празникът на бъдещето“, допълни Вълчев.

В разговора той постави и темата за посоката на образователните политики. Министърът подчерта, че системата не може да се управлява с внезапни обрати, защото резултатите от всяка промяна се виждат след години.

„Сферата на образованието не търпи резки промени, обратни завои, защото процесите се виждат твърде късно. Минават години, докато се проличи успешният характер на една политика“, заяви Вълчев.

Особено силен акцент той постави върху ролята на семейството. По думите му училището не може само да носи всички очаквания, ако родителите не бъдат активен партньор в образованието на децата.

„Няма как, товарейки училището с върхови очаквания, да имаме успехи, ако семейството не стане негов съюзник. Ние сме заедно в една система и заедно работим за бъдещето на децата си“, каза министърът. Вълчев заяви, че трябва да се върви към облекчаване на материала, но без да се губят основните знания.

„Определено трябва да вървим към намаляване на съдържанието, без да губим основните познания“, посочи той. Министърът допълни, че фокусът трябва да бъде върху междупредметните връзки и разбирането, а не върху механичното заучаване.

„Идеята е децата да не учат отделно, а да виждат смисъла на знанията в съседните области, така че да станат знаещи, можещи и разбиращи“, обобщи Вълчев.

Министърът коментира и кадровия недостиг в образованието. По думите му в ниските степени има достатъчно учители, но проблемът е по-сериозен в средното образование, особено при природните и хуманитарните дисциплини.

Вълчев посочи, че политиките за повишаване на учителските възнаграждения ще продължат. Той обаче не пое конкретен ангажимент за проценти на този етап.

