Български политици отправиха послания за 24 май

България отбелязва 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с послания за силата на словото, знанието и духовността. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и политически лидери отправиха поздравления за празника. В тях общият акцент е върху българския език, просветата, паметта и приноса на България към славянския свят. Денят бе определен като най-светлия български празник и като знак за национална идентичност.

„На 24 май България празнува най-светлия си празник - на словото, на знанието и на духа“, казва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в приветствието си към учители, преподаватели, учени, творци, ученици и студенти, съобщи пресцентърът на ведомството.

Вълчев отбелязва, че това е ден за почит към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ученици и към поколенията българи, които са съхранили и предали силата на буквите, просветата и книжовността. По думите му 24 май припомня, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити празника във Фейсбук. „Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание. Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ“, написа Борисов.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов също отправи поздрав във Фейсбук. Той честити 24 май и призова да не забравяме, „че и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат“.

От „Продължаваме промяната“ честитиха празника във Фейсбук, като заявиха, че 24 май е денят, в който България празнува своя език, своята памет и своята идентичност.

