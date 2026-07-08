Политика

Радев говори с премиера на Чехия за отбраната и енергетиката

Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО

Радев говори с премиера на Чехия за отбраната и енергетиката
08 юли 26 | 11:49
63
Фатме Мустафова

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Румен Радев
Радев от Анкара: България се утвърждава като ключов фактор за сигурността в Черноморския регион (ВИДЕО)

Радев от Анкара: България се утвърждава като ключов фактор за сигурността в Черноморския регион (ВИДЕО)

Той заяви, че инвестициите в отбраната трябва да укрепват националните способности, индустрията и науката, без да засягат социалните разходи

Политика
08 юли | 8:40
0 коментара
591
Още от Политика
Коментирай