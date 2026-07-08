Зарков: 5% от БВП за отбрана не е нормално, когато няма средства за обществени нужди

"Не знам дали хората осъзнават какво означава за нас като граждани ангажиментът 5% от БВП да отиват за отбрана. Това са огромни разходи за чужди военни индустрии. В ситуация, в която говорим за дефицит, няма пари за младите лекари, има висок брой загинали по пътищата и нямаме средства за елементарни обществени нужди, не е нормално да поемаме такива ангажименти.". Това заяви в ефира на Euronews председателят на НС на БСП Крум Зарков.

Коментарът на лидера на левицата е по повод срещата на върха на НАТО в Турция, където официално начело в дневния ред са разходите за отбрана и се очаква натиск от страна на САЩ и генералния секретар на НАТО Марк Рюте върху съюзниците да отделят повече средства в тази посока.

Зарков припомни, че от 15 години се борим да достигнем до 1% от БВП за култура, но с лека ръка се ангажираме години наред да отделяме 5% от общите ни средства за въоръжаване. Социалистът подчерта, че няма нито един период в историята, в който тежката международна обстановка да е решена с повече въоръжаване. "Напротив, то винаги е водело в друга посока.", каза още той.

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