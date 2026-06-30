Крум Зарков за Китай: Няма как да не се поучим от страната, измъкнала милиони от ноктите на бедността

„България и Китай сме традиционни приятели. Нашата страна е от първите, признали Китайската народна република през октомври 1949 година. Оттогава, въпреки превратностите на съдбата и турбуленциите в международен план, отношенията между нашите държави са добри, за да се издигнат през 2019 г. до стратегическо партньорство“. Това заяви председателят на Българската социалистическа партия Крум Зарков по време на Теоретико-практическа конференция „Разбиране на китайския модел на управление и насърчаване на китайско-българските отношения“, организирана от БСП, съвместно с Посолството на Китайската народна република в Република България. Модератор на форума бе проф. Светлана Шаренкова.

По думите му отношенията между БСП и Китайската комунистическа партия също се развиват последователно и конструктивно и се поддържа активен диалог. Той наблегна, че социалистите у нас ще работят за запазването им.

Зарков коментира, че в навечерието на отбелязването на 105 години от основаването на ККП и месец преди честването на 135-ата годишнина на БСП, партиите трябва да погледнат предизвикателствата пред тях и държавите ни. „БСП преосмисля своето значение и същност, за да бъде вярна на социалистическата идея и полезна на българското общество. В това си търсене се запознаваме и с китайския опит и възможностите за неговото интегриране в българските реалности“, заяви председателят на левицата.

По думите му основни теми на обмен на опит биха могли да бъдат: стратегическо планиране и формулиране на дългосрочни цели, социална политика, намаляване на бедността и повишаване на жизнения стандарт. „Няма как да не се поучим от страната, измъкнала милиони от ноктите на бедността и създала най-широка средна класа в света. Интересен е и опитът в демографската политика, повишаването на продължителността на живота и затвърждаване на ролята на държавата“, заключи Зарков.

Извънредният и пълномощен посланик на КНР у нас Н. Пр. Дай Цинли подчерта важността на запазването на сътрудничеството както между България и Китай, така и между БСП и ККП. По думите ѝ двете партии имат сходни идеи – ККП има за задача да работи за щастието и благополучието на китайския народ, както БСП на българския. „Китайската комунистическа партия неизменно се придържа към принципите на марксизма и това как той може да бъде въведен в китайските реалности“, каза още тя.

„Китай и България имат приятелство, а между партиите ни то е естествено и еволюционно“, каза още посланикът. Н. Пр. Дай Цинли подчерта, че китайският народ не забравя подкрепата, която Георги Димитров оказва на ККП и много делегации в България желаят да му отдадат почит. Тя коментира, че както в Китай, така и в България корените на социализма са дълбоки. По думите ѝ това е добра основа за БСП да възроди идейно-политическия си облик.

Председателят на БСП (2001 г. – 2014 г.) и на Партията на европейските социалисти (2011 г. – 2022 г.) Сергей Станишев посочи като най-голяма заслуга на Китайската комунистическа партия за Китай това, че страната живее в мир, както и че е успяла да изведе 800 000 000 души от бедност. Не на последно място той добави и способността на Китай да се учи и от постиженията, и от проблемите и да търси нови изходи. „Живеем с различни традиции, в различни политически системи, но е важно да намираме полета за сътрудничество между партиите ни, които да помогнат да вървим напред и като нации, както и да спомагат за заздравяване на отношенията между Китай и ЕС“, каза още той.

Председателят на НС на БСП (2014 – 2016) Михаил Миков подчерта огромния скок в развитието и благоденствието на народа на Китай, които ККП е успяла да постигне поради социалистическата идеология, която продължава. По думите му обаче развитието и в икономиката, науката, отбраната, изграждането на единен Китай, които са големи постижения, се поставят зад стандарта на живота на всеки един китаец, който е усетил драстично подобрение на условията, при които живее. Според него именно в тази посока Европа може да заимства пример за баланс между производство и пазар.

Кристиан Вигенин, председател на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, обърна внимание, че отношенията между Европа и Китай трябва да се основават на прагматизъм и диалог. По думите му ЕС определя Китай едновременно като партньор, икономически конкурент и системен съперник, но най-важното е да не забравяме първата дума – партньор. „България може да бъде активен участник в развитието на отношенията между ЕС и Китай, използвайки възможностите за сътрудничество в търговията, инвестициите, науката, образованието и високите технологии“, изтъкна евродепутатът. Като съществена тема на бъдещото сътрудничество Вигенин открои изкуствения интелект, който по думите му вече не е само технологичен въпрос: „Това е икономически, социален, етичен, образователен, трудов и дори цивилизационен въпрос, затова са необходими глобални правила, а Европейският съюз и Китай могат да развият ефективно партньорство в тази област.“

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви, че младите трябва да участват в процесите, които ще формират бъдещето на държавите ни в следващите десетилетия. Той подчерта разбирането на Китай за тази необходимост, за което свидетелстват срещите на млади лидери, които организират в последните години. По думите му само последната международна конференция, в която и той е участвал, е събрала над 500 млади лидери от 140 държави и е била полезна за обмяна на опит и установяване на ползотворни отношения.

На конференцията от страна на левицата присъстваха и зам.-председателят на НС на БСП и председател на БСП - София Иван Таков, председателите на Обединението на жените социалистки Дора Янкова и на Движението на ветераните в БСП - Динко Желев, доц. Наталия Киселова, членове на НС на БСП.

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