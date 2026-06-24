Крум Зарков: Илияна Йотова е качествен и достоен президент, логично е да я подкрепим 

„Илияна Йотова и БСП имаме обща история. Тя е достоен и качествен президент. Напълно естествено е социалистите да помогнем за нейното преизбиране“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на Дарик радио. Той подчерта, че първо Йотова трябва да каже своите намерения. По думите му БСП е сериозна политическа сила, тя е един от най-сериозните политици у нас и редът е – кандидатът да обяви своето желание за кандидатиране, а политическите партии, които припознават тази кандидатура, след това я подкрепят. „За БСП е важно България да има достоен президент, чиито кариера и разбирания съответстват на нашата идеология.“, каза още социалистът.

Зарков подчерта, че БСП работи ежедневно, за да изгради това, от което България има нужда - силна социалистическа партия в интерес на хората на труда и тези, които не намират място в дясното властово статукво. „Имаме сила, желание и възможност да се преосмисли и какво е социализъм през 2026 г. В една страна, в която 1,4 млн. души декларират, че живеят с доход около 620 евро и неравенствата бият всички рекорди в Европа, има смисъл от социалистическо движение“, наблегна той.

На въпрос за новото правителство и очакванията към него Зарков коментира, че са много и разнопосочни и трябва да се даде толеранс от 100 дни. „Засега е рано да се каже доколко ще бъдат изпълнени очакванията, но със сигурност ще има и разочаровани. Надяваме се това да не са тези, които най-малко заслужават – хората на труда и уязвимите групи.“, сподели лидерът на БСП.

Категорично трябва да има минимална работна заплата, която да позволява на хората да живеят нормално

Помолен да коментира въпроса за минималната работна заплата, Зарков заяви, че е станало ясно, че се преосмисля механизмът за определянето ѝ. Според него предстои да видим дали това ще бъде в ущърб на работниците или на работодателите. Той допълни, че позицията на БСП тук е ясна, както и че има европейска директива, която трябва да се спазва. „Категорично трябва да има минимална работна заплата, която да позволява на хората да живеят нормално и да няма „работещи бедни“,. По сектори трябва да има и колективно трудово договаряне, което включително и законодателно трябва да се насърчава, защото на места то е блокирано от работодателите. Държава и общество, в които не можете да живеете достойно от труда си, стимулират измамата и кражбата като начин на живот“, каза още социалистът.

Трябва да бъде решен въпросът с почтеността в управлението, така че парите ни да не изтичат като вода в пясък

По въпроса с данъците Зарков обясни, че голямото предизвикателство пред правителството е да се преодолее силното чувство у българските граждани, което е обективно предпоставено, че допринасянето в държавния бюджет не допринася за общото благо, а за някакъв частен интерес – иначе нищо добро не ни чака. „Трябва да бъде решен въпросът с почтеността в управлението, така че парите ни да не изтичат като вода в пясък. Ако това се случи, е възможен един разумен дебат, в това число за бюджета и данъчната система, който е неотменим. Живеем в държава с най-несправедливата данъчна система – колкото повече имате, толкова по-малко давате“, посочи той.

Мантрата, че има или плосък данък, или вдигане на данъци, е невярна

Зарков подчерта, че трябва да има прогресивна данъчна система. Той обясни, че предложението на социалистите е – необлагаем минимум за най-бедните, запазване на 10% данък за хората с доходи до средните и по-висок за тези с доходи над тях. „Мантрата, че има или плосък данък, или вдигане на данъци, е невярна. С тази система 2,5 млн. българи ще плащат по-малко или същите данъци, а само богатите и свръхбогатите ще плащат повече“, поясни председателят на БСП. Той припомни, че само социалистите са казали ясно в кампанията, че заявката, че няма да се пипат данъци, няма как да бъде изпълнена. „Въпрос на политическа зрялост е вече темата за данъците да бъде поставена за обсъждане“, категоричен бе той.

Като европейци имаме общ голям интерес – войната да спре възможно най-бързо

По темата за войната в Украйна и ролята на ЕС Зарков заяви: „Като европейци имаме общ голям интерес – войната да спре възможно най-бързо. На бойното поле и с пакети от санкции очевидно това няма да бъде постигнато. Няма конфликти, които не са свършили с разговори и медиация. Въпросите са: кога ще започнат те и каква ще е ролята на ЕС.“. Според него 21-вият пакет най-вероятно ще има съдбата на предходните и през това време други геополитически сили се опитват да се намесят и да защитават своите интереси, а не тези на гражданите на ЕС.

„Европейската комисия е слаба и това, че го казвам, не ме прави антиевропеец. ЕС е много важна, включително и за България организация, но сегашното ѝ управление не оправдава надеждите. Това е причина и за засилващия се евроскептицизъм. Това може да бъде предотвратено с ясна и обоснована политика, която трябва да е много по-лява, отколкото в момента. За българските социалисти националният ни интерес в Европа изисква ЕС да е обединен чрез линии на солидарност, а не само като пазар; да е проект на мир, а не инструмент на Запада или Изтока.“, заключи Крум Зарков.

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