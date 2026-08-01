Питат Крум Зарков дали ще става вице на Йотова

Крум Зарков отхвърли възможността вече да е обсъждан като кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова. Лидерът на БСП определи подкрепата за нея като естествен резултат от дългото им политическо сътрудничество и подчерта, че социалистите се доверяват на нейния избор за партньор в надпреварата. Според него президентската кампания трябва да постави в центъра държавността, националното единство и защитата на Конституцията.

Йотова получи бърза подкрепа

„Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение“, заяви Зарков.

По думите му първоначално той лично, а след това Изпълнителното бюро и множество партийни организации са подкрепили Йотова. Зарков определи решението като спонтанно, но напълно закономерно заради дългогодишната им съвместна политическа история.

БСП очаква кандидатурата да привлече подкрепа и извън твърдите партийни среди. Зарков посочи, че политическият опит на Йотова трябва да й помогне да изгради инициативен комитет и да организира кампания, способна да обедини по-широк кръг от избиратели.

Кампания за държавността

Според лидера на социалистите президентските избори не трябва да се превръщат в поредното механично партийно състезание. Те трябва да отворят сериозен разговор за ролята на държавния глава, защитата на конституционния ред и възможността президентската институция да бъде фактор за национално единство.

„Преди да кажем какъв ще бъде резултатът, трябва да видим какъв ще бъде процесът. Тези избори трябва да допринесат за утвърждаването на българската държавност“, заяви Зарков.

Той настоя бъдещата кампания да бъде оценявана не само според изборния резултат, а и според качеството на политическия дебат, който ще предизвика.

Зарков отрече разговор за вицепрезидент

На въпрос дали може да стане кандидат за вицепрезидент на Йотова, Зарков беше категоричен, че подобна възможност не е обсъждана. „Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще й помогне да организира кампанията си“, посочи той.

Според него разговорът за профила на бъдещия кандидат за вицепрезидент е важен, но все още е рано да се води публично. БСП е готова да помогне, но няма намерение да отнема инициативата на Йотова при избора на нейния партньор.

Зарков подчерта, че вицепрезидентът не е обикновен заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция със собствени конституционни функции. „Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента“, допълни лидерът на БСП.

Изпълнителното бюро вече застана зад кандидатурата на Йотова, а формулата за участието на партията в президентските избори трябва да бъде утвърдена от Националния съвет на БСП на 29 август.

Уважение и към възможните съперници

Зарков коментира предпазливо и евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров. Той заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, която е изпълнявала висши държавни функции и е готова да участва в надпреварата.

Лидерът на БСП не влезе в предварителни оценки за възможните съперници на Йотова и настоя първо да бъдат обявени всички кандидатури. Едва тогава според него може да започне същинският разговор за качествата, позициите и визията на претендентите.

Бузлуджа събира „верните“

След президентската тема Зарков насочи вниманието към традиционния събор на Бузлуджа, на който БСП отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България.

Той отхвърли внушенията, че събитието ще бъде преброяване на останалата подкрепа за партията. „Това ще бъде събиране на верните - на тези, които са устояли на различните изкушения, преодолели са обективни разочарования и са преценили, че една 135-годишна идея с бъдеще е по-важна от един конюнктурен момент“, заяви Зарков.

По думите му политиката не се изчерпва с моментното упражняване на власт, а е „дълго, последователно и упорито преследване на обща цел“.

БСП се качва на Бузлуджа със статут на извънпарламентарна партия. Зарков определи това не само като трудност, а и като шанс социалистите да се съберат, да преосмислят посоката си и да потърсят връщане към хората, които очакват силно ляво представителство.

Съборът е под мотото „За социализъм с бъдеще“ и отбелязва 135 години от Бузлуджанския конгрес през 1891 г. В програмата са включени политически митинг, дискусии за синдикалните движения, левите колективи и влиянието на изкуствения интелект върху политиката.

Битката за „Позитано“ 20 предстои

Зарков коментира и бъдещето на партийната централа на ул. „Позитано“ 20. Той подчерта, че сградата е държавна собственост под управлението на областния управител на София, но БСП не я използва безвъзмездно, а плаща наем.

Очаква се през септември да започнат разговори за решение, което едновременно да защити държавния интерес и да позволи на партията да продължи да функционира на историческия си адрес.

„Надявам се в дух на взаимно уважение и в рамките на закона да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде „Позитано“ 20, както всички български граждани са свикнали да бъде“, каза Зарков.

Той отказа да влиза в задочен спор с регионалния министър Иван Шишков, според когото социалистите ще трябва да освободят сградата. „Няма никаква драма тук засега“, заключи лидерът на БСП.