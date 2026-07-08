Парламентът с ключово решение за разузнаването. Избраха шефа му

Антоан Гечев е новият стар шеф на разузнаването у нас. Той получи втори мандат като председател на държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Кандидатурата му бе подкрепена от 147 депутати, 14 от ДБ бяха против, а един от ПП се въздържа.

Предложението за Гечев в зала направи вицепремиерът Иво Христов, който изчете биографията му от парламентарната трибуна.

На 24 юни депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за позицията, както и за изслушването му в ресорната парламентарна комисия и за избирането му от Народното събрание. На 2 юли мина и изслушването му. Първият му мандат начело на ДАР изтече в средата на миналия месец.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов се опита да обяви, че процедурата била опорочена.

"Плосък и низък опит да бъде принизена работата на тази институция", контрира го лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той заяви, че Гечев е работил добре през последните години и доказателството за това е фактът, че за последните 5 г. не е излязъл нито един скандал, свързан с ДАР. Колкото по-малко се говори за тази служба, толкова по добре, каза Костадинов.

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