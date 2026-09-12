Парламентът с ключово решение за разузнаването. Избраха шефа му
Антоан Гечев получи втори мандат начело на ДАР
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Антоан Гечев получи втори мандат начело на ДАР
Депутатите ще гледат на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи
Трябва да отстъпим и да дадем място на младите, каза той
Вселената не дава приказки – тя дава шансове
Cдeлĸaтa бeшe oбявeнa пpeз лятoтo, КЗК я одобри
Точката беше вкарана извънредно в петъчната програма на парламента
Внесоха два нови законопроекта
За първи път Нина Димитрова разказва за изработката на тържествения омофор
На гърдите си имал омофор, изработен от Нина Димитрова
д-р Атанас Камбитов подари триколка на Кристиян, първото бебе в Благоевград за тази година
Министър-председателят Бойко Борисов проведе разговори с председателя на ДАНС, ДАР, министрите на вътрешните и външните работи и с всички ръководители...
Откритото газово находище в Египет може да намали зависимостта на ЕС от руски газ Италианската петролна компания Eni откри ново находище на природен...