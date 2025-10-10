Спряха кранчето на Радев! Отнеха му и назначенията в ДАР и ДАТО

Удариха тесла на президента Румен Радев да подписва указ за назначаване на председателите на ДАР и ДАТО.

Това стана след гласуване в парламента, а точката, заедно с тази за избора на шеф на ДАТО, бяха вкарани извънредно в петъчната програма.

Иначе второто четене на двата законопроекта за това мина спешно и успешно във вътрешната комисия вчера.

Още на 18 септември с извънредно заседание парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подхвана орязването на част от президентските правомощия, като акцентът беше свързан с назначаването на шефове на службите.

Измененията влязоха по спешност ден, след като президентът Румен Радев официално отказа да назначи предложения от правителството за шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com