Ново напрежение в парламента! ПП-ДБ внасят вот на недоверие

Днешният политически ден започва под знака на ново напрежение. „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, обвинявайки кабинета в провалена икономическа политика. Вотът съвпада с редовния петъчен блицконтрол в Народното събрание, което допълнително засилва очакванията за остри дебати.

Вот на недоверие за икономическата политика

От ПП-ДБ съобщиха вчера, че именно днес внасят вот на недоверие, мотивиран с твърдението, че икономическата политика на правителството е довела до масово обществено недоволство. Божидар Божанов заяви, че чрез своите решения кабинетът е изкарал хиляди хора на протест и че бюджетът е бил последната капка. По думите му тази политика е насочена срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие, а административната тежест не само не е облекчена, а се увеличава. Според него икономическата линия на кабинета е тотално сбъркана и изисква политическа реакция.

Начало на заседанието с блицконтрол

Въпреки политическото напрежение планираната програма на парламента остава непроменена. Заседанието започва с блицконтрол, както предвижда парламентарният правилник. В първите до два часа министър-председателят и вицепремиерите трябва да отговарят на устни въпроси на депутати, свързани с общата политика на правителството. Тази практика се провежда в първия петък на всеки месец и традиционно се следи внимателно заради често острия политически тон.

Редовен парламентарен контрол

След блицконтрола следва редовният парламентарен контрол. В него ще участват премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков. Не всички членове на кабинета обаче ще се явят. По думите на председателя на Народното събрание Рая Назарян отсъстващите министри ще бъдат Гроздан Караджов, Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.

Поредно политическо противопоставяне

Вотът на недоверие идва в момент, в който отношенията между управляващите и опозицията от седмици са напрегнати. ПП-ДБ използват платформата на парламентарния контрол, за да засилят критиките си към кабинета, докато управляващите настояват, че водят последователна и стабилна икономическа политика. Днешният дебат обещава да постави още по-остро сблъсъка между двете страни.

