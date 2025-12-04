Даниел Митов : Шествието е незаконно! Излъгаха лошо

Вътрешният министър Даниел Митов представи в Народното събрание подробен доклад за действията на полицията и организацията на обществения ред по време на протеста на 1 декември в центъра на София.

Той подчерта, че събитието е било разрешено единствено като статичен протест, а шествие из града не е било съгласувано със Столичната община. Изслушването продължи почти 5 часа.

Митов съобщи, че демонстрацията е трябвало да се проведе между 18 и 22 часа в зоната около Министерския съвет, пл. „Независимост“, пл. „Цар Освободител“, пл. „Желю Желев“ и градинката до Националната художествена галерия — извън зоната за сигурност на институциите.

По думите му съгласуването изрично забранява затрудняване на трафика, както и провеждането на шествия. „Столичната община не е съгласувала провеждане на шествия. Организатор на проявата е Тодор Петров“, заяви министърът.

Вътрешният министър посочи, че предварителният анализ е показал висока вероятност от групови нарушения на обществения ред. Затова СДВР е изготвила подробна план-разстановка, включваща 21 контролно-пропускателни пункта, на които да се проверяват лица с „профил на агресивни граждани“, както и познати от предишни протести.

Митов отбеляза, че в деня на протеста директорът на СДВР е дал брифинг с предупреждение за призиви към хулигански действия в социалните мрежи: „Акцентът беше протестът да протече мирно и хората да не позволят агресивни лица да се смесят с тях“.



По думите му още преди началото на мероприятието били открити забранени предмети, а двама от тарторите са от политически партии

По думите на министъра преди събитието са проведени две срещи с организатора. На втората, непосредствено преди началото на протеста, Тодор Петров заявил, че шествие няма да се провежда, а протестът ще остане само на съгласуваните места и ще приключи до 22 часа.

За отговорност на организаторите на шествието заговори и шефът на Столичната полиция.

"Ескалацията започна на ул. "Врабча" след многократно предупреждение е към организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. В тази връзка не отговаря на истината твърдението, че полицията не е била на място", посочи Любомир Николов.

Според Митов около 20 ч. Кирил Петков призовал участниците към шествие към централите на ДПС и ГЕРБ. „Повтарям – такова шествие не е съгласувано от Столичната община“, подчерта министърът.

При последвалото тръгване на множество хора по бул. „Дондуков“ част от протестиращите напуснали охранявания периметър и към демонстрацията се включили лица, преминали през улици без контрол. „Практически невъзможно е да се обезпечи охрана на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут“, заяви Митов.

