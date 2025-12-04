Задържаният с пачките се оправда. Обясненията му като пост в ТикТок

Случаят със задържания мъж с 31 000 лв. по време на безредиците в София започва да прилича повече на лоша комедия, отколкото на правдоподобно обяснение. Докато полицията се бори с провокатори, хвърлящи павета и пиротехника, Симеон Петров твърди, че просто „минавал“ с огромна сума в брой, защото… отивал да плаща битови сметки и ремонти на AirBNB апартаменти.

Шефът на СДВР Любомир Николов съобщи още в нощта на погрома, че човекът е задържан с пачки, които се предполага, че може да са били предназначени за провокатори. А по самите пачки имало надписани имена на улици. Според Петров това били… обозначения на апартаменти, за да не се обърквал кои наеми събира.

„Това са пари от AirBNB. Някои са за ремонти, други за здравни осигуровки“, увери той и обясни, че предпочита да тегли всичко кеш и да плаща през EasyPay. За капак заявил, че винаги носи десетки хиляди в себе си, когато му се налагало да оправя сметки на „Дома“, „Пепи“ и „Бул. Витоша“.

Според разказа му той и негов „работник“ просто се движели към бул. Патриарх Евтимий, за да оставят колата и да занесат парите в банката. Точно в момента, в който София беше блокирана от хиляди протестиращи, а районът гърмеше от хвърлени предмети. Съвпадение, естествено.

Петров твърди, че изобщо не знаел, че има протест. Малко по-късно започнал да прави live в ТикТок, защото приятели го помолили да покаже „обстановката“. В този момент полицаи го спрели, повалили го на земята, а той веднага казал, че в себе си носи голяма сума пари.

На въпрос защо събира парите кеш, при положение че AirBNB работи почти изцяло онлайн, Петров обясни, че „координира апартаментите“ и имал изравнителни към Топлофикация.

Отрече да познава Божидар Бобоков, за когото има подозрения, че е раздавал пари на провокатори.

На въпрос дали често носи огромни суми в себе си, Петров заяви: „Единичен случай и последен“.

Обществото обаче е скептично. Докато полицаи бяха ранени, а вандали разрушаваха центъра на столицата, човек, носещ 31 000 лв. кеш „случайно минавал“ и „случайно снимал за ТикТок“. И „случайно“ в този момент пачките с имена на улици били точно в чантата му.

Със сигурност едно е ясно: вандалите получават пари. Въпросът е кой има интерес да ги финансира и кой стои зад странните разкази, които вече звучат по абсурдно и от самите безредици.

