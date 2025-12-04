Алгафари: Призивът на Пеевски "Не на омразата" е автентичен

Лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ започнаха да помпат хората на площада да искат оставка на правителството. Правят всичко възможно, за да нагнетят напрежението още повече, включително и със вчерашното зрелищно изпълнение на Ивайло Мирчев. Това разкри пред бТВ политическият пиар Нидал Алгафари по повод вчерашната провокация на полулидера на "Да, България" срещу Делян Пеевски.

"Отношението на Мирчев към офицер на НСО беше в повече. Ако не беше това волско търпение на офицера и му беше шибнал два шамара, Мирчев нямаше да може да го стигне, за да му се извини", категоричен бе Алгафари.

"Навеждането не е само физическия поклон, навеждането е, когато цялата политическа формация ходеше да се моли на Пеевски в кабинета му", обясни политическият пиар.

"Ходиха ли да му се молят за Конституцията, ходиха", отсече Алгафари.

По думите му, призивът на Делян Пеевски "Не на омразата" е автентичен. "В продължение на години Петков, Василев, Мирчев обиждаха и псуваха Делян Пеевски. Логично е някой да каже "Не на омразата. Лидерът на ДПС прояви прекалено търпение", каза политическият пиар и заяви, че е опасно ПП-ДБ да сеят етническа омраза.

„Единственото, което малко ме притесни, беше, когато Кирил Петков заяви, че тръгва на шествие извън обявените маршрути за протест. Асен Василев поведе една част от шествието - към централата на ГЕРБ в НДК и към офиса на партията на "Оборище". И да - случиха се провокациите. Някой е платил - да“, потвърди Алгафари..

„Не смятам, че тези хора, които излязоха, са такива вандали. Това са интелигентни хора, които искат да променят живота си. А останалите направиха всичко възможно, за да станат по-интересните. Те развалиха цялото усещане за този красив протест, който иначе трябваше да остане. Но медиите са длъжни да покажат всичко, което се случва. Това е информация", завърши той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com