Дуото Мирчев-Божанов се заяде с Теменужка Петкова и съжали

Двама от най-гласовитите и нахални депутати от „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов разиграха истински театър в пленарната зала на Народното събрание, но получиха удар, който ще помнят.

По време на гледането на Бюджет 2026 дуото си подаваше реплики, за да уязвят финансовия министър и не спряха да сипят обиди от трибуната. Те се опълчиха срещу въвеждането на софтуер, който би предотвратил укриване на обороти на търговски обекти.

Странно е вашето поведение. От какво се страхувате? Защо не искате да се въведе СУПТО. Не заблуждавайте бизнеса и хората, че някой ще налага някаква тежест. Ако сте против мерките за сивата икономика, излезте и си го кажете. Необяснимо е за мен, обяви от трибуната финансовият министър Теменужка Петкова, която отговори на Божидар Божанов от ДБ.

Тя цитира доклад на НАП, според който софтуерът на търговските обекти позволява укриване на оборота от 30 до 80 процента.

"За това ли е тази съпротива срещу СУПТО, просто се вразумете", призова финансовият министър.

Според Мирчев било тъпотия СУПТО да се приеме и това щяло да отпадне.

