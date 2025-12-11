Заплаха или предупреждение? Василев вещае хаос, ако правителството остане

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предизвика вълна от критики, след като в ефира на bTV заяви: „Не вкарвайте България в беля. Когато толкова много хора ти поискат оставката, и правителството се опитва да управлява напук страната, това може да създаде безредици.“ С тези думи той на практика намекна, че протестите може да прераснат в неконтролируеми действия, добавяйки, че „колкото и полиция да има, ако тези хора тръгнат, никой не може да ги спре“.

Тонът на Василев прозвуча повече като предупреждение за хаос, отколкото като призив за политическа отговорност.

Протестът като оправдание за натиск

По думите му вчерашната демонстрация била „ясен знак“ към правителството, ИТН и БСП, че са загубили доверие. Лидерът на ПП настоя отново, че единственият легитимен изход са избори.

Той призна рязката промяна в собствената си позиция - от настояване за корекции в бюджета до искане за незабавна оставка. „Видяхме нулева чуваемост. Политически арести“, така мотивира политическия си завой.

Езикът на ескалацията

Вместо да тушира напрежението, Василев на практика го разпали. „Нека повече да не нагнетяваме напрежението“, казва той, докато в същото време предрича още по-големи протести и рисува картина на почти неконтролируема ескалация.

„Този протест е 50% по-голям от предишния. Ако днес депутатите запазят правителството, колко мислите, че ще е голям следващия? Той няма да е само в големите градове, ще е в цялата страна“, заяви лидерът на ПП, подсилвайки внушението, че страната е на ръба на по-широк обществен взрив.

Призив за оставка под сянката на предупрежденията

Според Василев правителството трябва незабавно да си тръгне. Той очерта два сценария – „мирен“ и имплицитно по-тревожен. „Мирният начин е управляващото мнозинство да натисне копчето за оставка. Без ексцесии, без да се влиза в сгради.“

Изказването придоби особена тежест, когато той отбеляза, че 150 000 души са се събрали на протест и намекна, че търпението им може да се изчерпи.

Избори колкото се може по-скоро

Василев повтори, че според него страната се нуждае от незабавни избори, като подчерта, че служебен кабинет е напълно възможен и дори желан.

