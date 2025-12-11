Общински съветници напускат ИТН. Призив към Слави

Представители на "Има такъв народ" в Общинския съвет в Асеновград напуснаха партията. Това съобщи във Фейсбук публикация общинският координатор на ИТН в града Радослав Ангелов.

"Като общински координатор на ПП „Има такъв народ" - Асеновград уведомявам всички приятели, симпатизанти и съмишленици, че на събрание, което бе проведено на 07.12.2025 г., аз и членовете на местната структура решихме да преустановим членството си и да напуснем партията", пише в публикация.

Мотивите за това решение Ангелов посочва в публикацията, че са разнородни - лични, професионални, ясни, морални.

Ден по-рано общинските съветници на ИТН в Свищов също обявиха, че напускат партията. Координаторът на партията в града Емилия Цветанова заяви, че решението е било продиктувано от "несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията".

По думите ѝ оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните ѝ морални принципи - нещо, което не може да допусне.

В четвъртък бившият водещ на "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов пък призова лидера на ИТН Слави Трифонов да си "иде".

