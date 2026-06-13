Тошко Йорданов: Служебният кабинет стана играч в изборите, работи за ПП
Познавам хора, които ще съдят МВР заради тормоза в кампанията, казва лидерът на ПГ на Има такъв народ Тошко Йорданов, водач на листите на ИТН във Варн...
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Познавам хора, които ще съдят МВР заради тормоза в кампанията, казва лидерът на ПГ на Има такъв народ Тошко Йорданов, водач на листите на ИТН във Варн...
Обясни защо винаги ще бъде до него
Тошко Йорданов обвини вътрешния министър в опит за прикриване
Той атакува министри от „Продължаваме промяната“ и поиска публичен регистър за педофилията
След „Петрохан“ партията предлага забрана за делегиране на публични функции
Според партията приемането му сега ще отвори вратата за тежък популизъм
Кольо Колев прогнозира нетипични за България съюзи
Андрей Чорбанов ще продължи работата си като независим народен представител
Тошко Йорданов показа снимки и подписи от сглобката и обвини ПП-ДБ в политическа амнезия
Иво Сиромахов пък призова лидера на ИТН Слави Трифонов да си "иде"
Ако хвърлим сега България в хаос, резултатът ще бъде катастрофален, предупреди той
Признава, че думите на Йорданов са били непремерени и твърде емоционални
Корупцията най-много крещи от страна на опозицията, категоричен е той
По думите му, влизането в еврозоната трябва да се разглежда като икономически, а не политически въпрос
Той разкри и постоянния тормоз, на който са били подложени от хората на АПС
От АПС обявиха вчера, че ще подкрепят вота на недоверие срещу кабинета
ДБ излезли от преговорите, за да не подпишат санитарен кордон за Иво Прокопиев
Ще бъдем правителство на малцинството, декларира Павела Митова
Ще търсят подкрепа за правителството с оглед на членството в еврозоната
Според Драгомир Петров друг важен момент е застраховането на земеделската продукция