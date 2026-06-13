Тошко Йорданов: Служебният кабинет стана играч в изборите, работи за ПП

Познавам хора, които ще съдят МВР заради тормоза в кампанията, казва лидерът на ПГ на Има такъв народ Тошко Йорданов, водач на листите на ИТН във Варн...