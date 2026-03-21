Павела Митова с най-силните думи за Слави

Изключително силни думи за Слави Трифонов публикува в личния си фейсбук профил депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Павела Митова, пердседател на парламентарната комисия по енергетика. Тя обясни защо винаги е подкрепяла лидера на ИТН и защо и занапред ще го прави.

„Винаги съм била до Слави Трифонов. И винаги ще бъда. Не от удобство. Не от страх. А от убеждение“, пише Митова.

Защото ти даде на хората нещо, което дълго им беше отнето - глас. Даде ни смелост да го използваме. Даде ни свобода да бъдем себе си, без да се огъваме, без да мълчим, заявява още Павела Митова

„Лоялността не се купува. Тя се заслужава. И всеки ден заслужаваш моята“, добавя депутатът.

Митева завършва поста си с думите: „Затова – до теб. Докрай“.

