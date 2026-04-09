Александър Рашев пред СТАНДАРТ: Ще премахнем от властта НПО тумора

- Г-н Рашев, като водач на листата на ИТН в Бургас представихте приоритетите на партията в следващото народно събрание. На фона на аферата „Петрохан“ на водещо място поставихте защитата на традиционното българско семейство. Трагедията показа, че обществото ни е поразено от пагубното влияние на неправителствени организации, финансирани от прокситата на Сорос у нас. Внесохте закон, който забранява прехвърлянето на държавни функции на неправителствени организации. Какви още действия предприе ИТН?

- Действително аферата “Петрохан-Околчица” показа на обществото изключителния проблем, който ние имаме с неолибералната политика в страната. Станахме свидетели на това как министърът, излъчен от ПП/ДБ - Борислав Сандов, е делегирал държавни и контролни функции на никому непознато НПО, което впоследствие се изражда в педофилска секта. Същото НПО и неговите членове се финансират от кмета на столицата г-н Васил Терзиев с 251 000 лева, МВР под ръководството на ПП/ДБ закрива районното управление в Годеч и за капак на всичко голяма част от ръководството на тази неолиберална партия гостува на тези “добри момчета” на Петрохан.

Това е поредното доказателство и причина защо ние депозирахме Законопроект, който ще е водещ за нас и в следващото Народно събрание, с който изцяло забраняваме делегирането на държавни и контролни функции на НПО-тата. Направихме редица изслушвания в Народното събрание с едната цел да достигне до обществото ни огромния проблем, който имаме, а именно изкривяване на представата за нормалност в българското общество. В следващото Народно събрание, Има такъв народ ще бъде гарантът на традиционните български ценности; на това, че майка може да бъде само жена, а татко може да бъде само мъж; на консервативна политика в защита на малкия и среден бизнес и тотално премахване на НПО тумора от изпълнителната, законодателната и съдебната власт.

- Аферата „Петрохан“ разкри и разрушителното влияние на тези организации в образователната ни система. Какво още трябва да направи държавата, за да защити традиционното българско семейство и християнските ценности?

- Изключително притеснителни се оказаха фактите, които се разкриха от Има такъв народ по повод частното училище “Космос”, в което са се записвали децата, които са били на Петрохан в хижата. Установихме, че училището е регистрирало успешно положени изпити от страна на тези деца, без самите те да са полагали тези изпити. Също така, установихме, че това училище е получило лиценз за упражняване на дейност от Министерството на образованието, което по онова време се е управлявало от г-н Николай Денков, отново представител на ПП/ДБ. Решението за издаването на лиценза е изготвено притеснително бързо и в последните дни от мандата на Николай Денков като министър.

Законопроектът на Има такъв народ за забрана делегирането на държавни и контролни функции ще възпре този феномен на узурпиране на образователната ни система от НПО организациите. Бих желал да напомня, че точно нашата политическа партия беше в основата на това да възпре ЛГБТ идеологията и обучението в българските училища. Децата следва да бъдат възпитавани на семейни и традиционни ценности, а не на вредни, извратени и граничещи със сериозни психологически заболявания практики и политики.

- ИТН реализира много законодателни промени в 51-ото НС, които бяха засенчени от непрекъснатите скандали в парламента. На първо място - промените в Семейния кодекс, насочени към споделеното родителство. Какво предвиждат те?

- Напълно съм съгласен, че непрестанните скандали в парламента засенчиха огромната реформа в Семейния кодекс, която беше наложена от Има такъв народ. Промените в Семейния кодекс дават вече възможност на съда да постановява споделено родителство по исков ред, или с други думи, важните решения по отношение на отглеждане на децата да бъдат взимани съвместно от двамата родители. Ние сме на мнение, че децата следва да имат повече време и с двамата си родители.

На следващо място, успяхме на гарантираме задължителни мерки срещу родителското отчуждение и неспазването на съдебните решения. Споделеното родителство и мерките срещу родителско отчуждение е основен приоритет на Има такъв народ от самото му създаване и ние ще продължим с тази последователна политика, включително в следващото Народно събрание ще ревизираме Закона за защита от домашно насилие и лошата практика да се подават фалшиви сигнали за домашно насилие с едната цел да се подготви съответната страна в процеса за семейноправния спор и да се ограничи другият родител от това да вижда своите деца.

- ИТН бе в основата на създаването на фонд за финансиране на еднофамилни жилища за енергийна ефективност. Каква е ползата за хората?

- Българските граждани, благодарение на Има такъв народ, могат да се възползват от пряко финансиране за поставяне на нови дограми, саниране, нови климатични инсталации и фотоволтаик с батерия на таваните на жилищата си. Първоначалният капитал на този фонд е в размер на 50 милиона лева, като в бъдеще той ще се увеличава с грантови помощи.

- Спасяването на влаковете по ПВУ също е заслуга на ИТН. Кои други действията партията бихте посочил като успех?

- По отношение на влаковете, тези средства по ПВУ бяха безвъзвратно загубени, но Гроздан Караджов и неговият екип успяха да постигнат “невъзможното”. Благодарение на Има такъв народ, България не само разполага с нови влакови композиции, но работата по жп трасетата върви по-бързо от предвидения план.

Гордеем се с факта, че благодарение на нас българските граждани имат горива, Нефтохим Бургас продължава да функционира, стотици бензиностанции не затвориха и цената на нефтените деривати е далеч по-ниска отколкото в съседни на нас държави.

Има такъв народ от години се противопоставя на Зелената сделка и както на национално, така и на европейско ниво, нашите представители правят всичко възможно този квази данък върху въглеродните емисии да отпадне. ИТН успяхме да предоговорим ПВУ в част енергетика, което всички други политически субекти твърдяха, че е невъзможно. Нееднократно сме доказвали, че за нас “невъзможно”, не е таван на възможностите на българския народ.

- Заявихте, че т.нар. „Закон за референдумите“, ще е първият законодателен акт, който ще внесете в 52-ото НС, следващият ще е за реална съдебна реформа със структурна промяна в прокуратурата и въвеждането на срок за съдебните решения. Какво още предвиждате?

- Освен споменатите от Вас законодателни инициативи, както и забраната за делегиране на държавни и контролни функции на НПО-така, Има такъв народ ще депозира отново промени в Изборния кодекс, за да гарантираме честен и прозрачен вот, както и да премахнем “мъртвите души” от избирателните списъци. За съжаление, задават се избори с компрометирани машини, а ние се опитахме да предложим доказан процес, с който се премахва човешкия фактор в изборния ден, в т.ч премахване на дописванията и надписванията в протоколите на СИК, на което бяхме свидетели на последните избори за Народно събрание. На следващо място, Има такъв народ ще депозира законопроекта си, с който забранява видеозаснемането козметични центрове, медицински кабинета, спа зони, съблекални, хотелски стаи, както и всякакви други помещения, в които могат да се разкрият данни относно нашия личен и интимен живот.

- Сред приоритетите си за Бургас вече посочихте изграждането на язовир. Какво трябва да се направи и кои са другите най-важни въпроси за града?

- Южното ни черноморие има един огромен проблем от години, на който никой освен Има такъв народ не обръща внимание и това е масовото беззаконие от страна на украинските бежанци. От няколко години сме свидетели на това как същите лица не плащат винетки, не плащат гражданска отговорност, развиват дейност, включително търговска и образователна такава без каквито и да е лицензи, камо ли да плащат данъци.

Отделят се на собствени общества и не желаят да бъдат интегрирани, получават помощи от държавата, които в пъти надхвърлят помощите за нашите баби, дядовци и деца или с други думи сме изпаднали ситуация, в която българите сме дискриминирани в собствената ни държава. Ето защо, ако Има такъв народ има тази власт и възможност, ще изиска ревизирането на помощите за украински бежанци, както и ще предприеме масирани проверки за спазване на законите на Република България. Действително в Украйна има война и това никой не го отрича, но ако украинците не желаят да се интегрират и да спазват правилата, те нямат място в нашата държава.

- В Бургас влизате в директен сблъсък с Румен Радев. Виждате ли възможности за партньорство след изборите и в каква посока?

- Любопитното е, че минаха месеци от излизането на политическия терен на г-н Радев, но никой не е наясно за неговата политическа ориентация, както и за конкретните законодателни мерки, зад които стои той и неговия екип. Има такъв народ постъпва практично и би участвал в разговори, както винаги, в търсене на общи приоритети и политики, както и допирни точки за партньорство от законодателна гледна точка. Разбира се, ние компромис с основните ни приоритети няма да правим, а именно едно дясно консервативно управление и защита на традиционните семейни ценности.

- Водач сте и на листата на ИТН в 24-и МИР София. В момента столицата е затрупана от проблеми – криза върху криза: от боклука до исканото от топлофикацията 30-процентно увеличение на парното. Къде е решението?

- Всичко това се дължи на абсолютно неправилното управление на столицата ни от страна на кмета Васил Терзиев. Г-н Терзиев не успя да убеди нито местния парламент, нито столичани в една точна и последователна стратегия за София. Точно обратното, допусна кризата с боклука на София, както и кризата с изключително високите цени на отопление. Ние, като партия, която има своето представителство в общинския съвет, водим последователна политика за модернизация на столицата, улесняване на гражданите и разрешаване на всички проблеми на столичани. За съжаление, нямаме мнозинство, нито пък кмет, за да разрешим всички тези проблеми.

