Тошко Йорданов изобличи Дечев за аферата "Петрохан" (НА ЖИВО)

Днес е 1 април, професионален празник на министъра на МВР, който е професионален лъжец. Това заяви лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, в началото на днешното изслушване на Емил Дечев по повод разследването на ужасяващата трагедия, оставила след себе си 6 трупа, един от които на дете. МВР-Шефът бе привикан по искане на ИТН.

Прикривате педофилската секта, с която са замесени политици от ПП-ДБ, каза Йорданов по адрес на Дечев.

Нашето съмнение е, че постоянно се прикриват връзките на ПП-ДБ с "Петрохан", продължи депутатът. И разкри, че хора от института по криминалистика, занимавали се с разследването, са уволнени.

Тази история с Петрохан няма да ви се махне, защото сте си я направили, каза Йорданов.

