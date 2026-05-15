Пеканов притеснен! Най-важната задача на кабинета

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани и виждаме, че през април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително и неслучайно първата работа на новия кабинет на премиера Румен Радев беше да се предприемат стъпки по тази линия. Това коментира в студиото на "Панорама" вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

"Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите – не такива, които са антипазарни, а такива, които ще засилят ролята на държавата, така че пазара да не бъде джунгла, както много често е било в България. Да, приемаме, че невидимата ръка на пазара е важна, тя трябва да бъде пазена, но трябва да си дадем сметка, че невидимата ръка на пазара, когато не бъде по някакъв начин контролирана и ако няма правила, тя може да пошляпва някой, на други да им прибира, и именно тук държавата трябва да се намеси, да регулира, както и да дава прозрачност по начин, по който се случва в западните страни. Там регулаторите имат силен, аналитичен капацитет, по начина, по който потребителите имат достатъчно информация, за да разбират какво се случва."

Като пример той зададе следния въпрос: защо някои стоки в София са по-скъпи отколкото във Виена?

"Нямаме ясен отговор затова и ще работим, за да се спре ръста на цените, за да се усмири тази инфлация. Държавата трябва да си стои на мястото там, където има нужда. И в момента има нужда, защото всички виждаме нелоялни търговски практики, спекула… неща, които се случват, които българските граждани не могат да си ги обяснят. Всеки един в последните седмици се е оплакал от ръста на цените."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, а и в малкия бизнес, където контролът е по-труден. Пеканов подчерта, че не става дума за репресии или антипазарни мерки, а за ефективна работа на регулаторите:

"Пак казвам, без репресии, без прекалено антипазарни мерки, но така, че регулаторите да са си на мястото, така че те да вършат това, за което са призвани."

По темата за "справедливите цени" Пеканов заяви, че не терминът е най-важен, а наличието на ориентир за нормално ценообразуване:

"Как ще го наречем не е важният въпрос. Важният въпрос е има ли референтни стойности, има ли нещо, което може да кажем като нормално ценообразуване."

Той подчерта, че държавата не обещава чудеса, а повече прозрачност за потребителите. Според него инфлацията е резултат от множество фактори, включително натрупани финансови проблеми през последните години:

"Помпането в последните години на потреблението, чрез постоянно повишаване на дълга, не е нещо, което може постоянно да се задържи."

По отношение на еврото той заяви, че единната валута не е единственият фактор за поскъпването, но е дала възможност за нелоялни практики:

"Със сигурност възможността при преминаването към еврото да се правят нелоялни практики, спекула, както искате го наречете, това също допринася без съмнение."

Пеканов призна, че Румен Радев е бил прав в настояването си обществото да бъде по-добре убедено и информирано по темата за еврото:

"Президентът Радев беше прав да каже, че хората трябва да бъдат убедени."

Той заяви, че държавата е закъсняла с реакцията си и това е довело до по-високи цени:

"Не се намесихме, държавата липсваше и затова този процес се амплифицира и доведе до по-високи цени."

Вицепремиерът коментира и критичното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост, като предупреди, че времето за изпълнение на реформите е изключително малко:

"Сега остава за три месеца, след като пет години не свършихме достатъчно работа, за три месеца да получим другата половина."

Пеканов акцентира и върху антикорупционните промени, като подчерта, че новата Антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политическа бухалка:

"Тази Антикорупционна комисия няма да е такава и е съгласувана с Европейската комисия."

Той подчерта, че европейските средства не са подаяния, а част от механизма за развитие в рамките на общия европейски пазар.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com