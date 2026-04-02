Павела Митова: Много неща постигнахме и се гордеем с тях

Нямаме никакво доверие в честността на изборите при това служебно правителство, казва народният представител Павела Митова, водач на листите на ИТН в Стара Загора и 23-и МИР София, в специално интервю за СТАНДАРТ

Мерките на кабинета са неадекватни

Нужна е подкрепа за най-силно засегнатите от кризата с горивата сектори – транспорт и земеделие

Направихме законопроект, с който забраняваме прехвърляне на държавни функции на НПО-а

- Г-жо Митова, кризата с цените на горивата, породена от войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток, се задълбочава. Средната цена на обикновения бензин стигна 1,47 евро, а на обикновения дизел – 1,66 евро. Адекватна ли е мярката от 20 евро помощ за хората, която правителството задейства?

- Далеч от адекватността е. Още в началото на войната в Близкия Изток предупредих, че не бива българските граждани да бъдат залъгвани и убеждавани, че цените няма да се вдигнат. Служебният министър-председател дори си позволи да се изкаже в посока на това, че той ще потисне покачването на целите на петрола и петролните деривати изкуствено, което от своя страна щеше да доведе до ответна реакция от страна на „Лукойл“ срещу особения управител чрез съдебен иск за загубени ползи и неправилно управление на компанията.

16 дни Министерски съвет прекара в мислене на мерки за да се справи със ситуацията и в крайна сметка стигнаха до гениалната формула: 120-100=20. Тази мярка се прилага към населението с доходи до 500 евро, които са преценили да отделят ¼ от месечното си възнаграждение за…бензин.

Сами разбирате, че хората, които отговарят на тези критерии са изключително малко. Самият служебен министър на финансите обяви, че предприетите мерки са „бюджетно неутрални“, или в превод „несъществуващи“ - не се отразяват на бюджета.

- Кабинетът прие и пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, който включва компенсации заради скъпия ток, но индустрията реагира остро, обявявайки, че това са трохи на фона на инфарктната ситуация, в която се намира. Кои са неотложните действия, които държавата трябва да предприеме?

- Първо, кабинетът не е приел никакви нови мерки за компенсация на небитовите потребители. Това са вече съществуващите мерки за компенсация. Второ, по мое мнение държавата е длъжна да се съсредоточи върху най-силно засегнатите и да компенсира тях. Това са транспортните фирми и селскостопанските производители, що се касае до последствия от цената на петролните деривати. По отношение на цената на електроенергията, незабавно държавата трябва да поиска дерогация от пазара на въглеродни емисии, да включи въглищните ни централи на пълно мощности и да предоговори зелената сделка.

- Колко дълго държавата може да си позволи да субсидира скъпия ток?

- Колкото по-висока е цената на произведената електроенергия, толкова повече средства постъпват като вноски във Фонд сигурност на електроенергийната система. Това далеч не означава, че държавата трябва да разчита на непрестанни компенсации. Напротив. Отговорното поведение е да се търсят решения за намаляване на цената на ел.енергията. Именно в тази насока са всички предложения на ИТН, свързани с въглеродните емисии (цената на произведена енергия от въглищните ни централи без емисиите варира между 40 и 60 евро/ MWh, докато с този квази данък се движи в порядък 145-160 евро/MWh), изграждане на нови ПАВЕЦ, развитие на ядрената ни енергетика и спиране на настъпателното и безразборно развитие на ВЕИ, които освен че са скъпи не могат и да балансират системата.

- Какви са рисковете пред малките и средни предприятия?

- Това е гръбнакът на българската икономика. От 470 хиляди регистрирани предприятия над 99% попадат в сегмент малък и среден бизнес, а от тях 95% са микропредприятия (бизнес с персонал до 9 души). Именно този тип предприятия са в нашия фокус, що се касае до подкрепа, за развързване на тежкия хомот на административната тежест и бюрократичен ненужен натиск.

Редовният кабинет и в частност министър Петър Дилов от ИТН предприе конкретни мерки за премахване на редица документални изисквания към този сегмент предприятия и дигитални услуги за улесняване на работния процес. Ще продължим да работим именно в тази насока и в търсенето на достъп до директно финансиране и ликвидност през ББР.

- ГЕРБ отвориха нова тема – добивът на шистов газ като национален приоритет, който ще ни осигури енергийна сигурност. Каква е позицията на ИТН?

- Изпитваме сериозни съмнения за рискове за увреждане на обработваема земя, почвен покров, замърсяване на водоеми и замърсяване на първия от повърхността водоносен пласт с пясъчна подпочвена вода, което може да доведе до трайно увреждане на селскостопанското производство. От ИТН считаме, че подобни действия не могат да бъдат предприемани без пряко допитване към населението, а именно референдум.

- Водач сте на листата на ИТН в Стара Загора. Наскоро Тракийският университет обяви старта на международния проект ZAHYR за изграждане на първата водородна долина в България, в която ще се произвежда чист водород като алтернатива на въглищната енергетика. Във време, когато заради енергийната криза в света, Япония пусна на пълна мощност ТЕЦ-овете си, каква ще е съдбата на въглищните централи у нас?

- Както знаете ИТН е единствената партия, която последователно се противопоставя на идеята за развитие на водородна долина на терените на мините. Предупредихме, че с намаление на въглеродните емисии от централите до предвидената степен от 40%, те няма да могат да оцелеят и България ще се превърне от нетен износител в нетен вносител на електроенергия.

Предупредихме и до какво ще доведе тази безумна идея. Това е проект за близо 30 милиарда лева, а реализацията му зависи само от едно нещо – Земята на Мини Марица Изток, или 250 км2! Затова ПП правят всичко възможно да унищожат дружеството, колкото се може по-бързо! Земята им е необходима, за да произвеждат 380 000 тона зелен водород на година от който 180,000 т/г да бъдат за износ. Проектът предвижда изграждането на огромно количество солари до 2033г. Миньорите изхвърчат на улицата; всички централи минават на газ; всички ние отново плащаме солената сметка, а шепа тарикати ще стават скорострелно милиардери.

Всяка една територия трябва да се разглежда спрямо географските й характеристики. Ако погледнем рационално на нещата, затварянето на нашите въглищни централи ще намали въглеродния отпечатък на европейско ниво с 0,02%, но за сметка на това ще ни коства огромен дял от произвежданата електроенергия. Системата ще загуби свойствата си на балансиране. Цената за бита ще се увеличи драстично и аз силно се съмнявам, че Фонд Сигурност на електроенергийната система ще издържи на натиска. Ако някой твърди, че може да замени мощностите на ТЕЦ-овете с водород, то този някой не познава енергийната ни система.

- И 51-ото НС бе белязано от разединение и скандали, които похлупиха редица важни за държавата решения. Кои действия на ИТН бихте посочила като успех?

- Промените в семейния кодекс, насочени към споделено родителство; спирането на либерализацията на пазара за битовите потребители; приемането на първо четене на закона за прякото участие на гражданите и гражданското общество; улесняване на достъпността за хората с увреждания; създаването на фонд за финансиране на еднофамилни жилища за енергийна ефективност; великденските и коледни добавки за ВСИЧКИ деца; спасяването на влаковете по ПВУ; идентифицирането на износния потенциал на българските предприятия; внедряването на изкуствен интелект в здравеопазването; законът за библиотеките и научните институти, и т.н. Много неща постигнахме и се гордеем с тях. Грешката ни като политици е, че не ги обяснихме и не се „похвалихме“ с тяхната реализация.

- По искане на ИТН парламентът се събра извънредно в сряда, за да изслуша МВР-шефа Емил Дечев за чистката в МВР и аферата „Петрохан“. Тя показа, че обществото ни, образованието ни са тежко поразени от въздействието на неправителствени организации, финансирани от мрежите на Сорос. Какво е решението?

- Ние депозирахме законопроект, с който изцяло забраняваме делегирането на контролни и държавни функции от страна на държавата в полза на неправителствени организации, в т.ч. и пълно разкриване на даренията на НПО-тата и забрана да се използват заблуждаващи имена като „национална“, „агенция“ и други. Действително, случаят с Петрохан-Околчица е още едно доказателство как се делегират държавни и контролни функции на НПО, което в последствие се оказва педофилска секта, протектирана от политически субекти. Също така, в подкрепа на дейността на това НПО, МВР под ръководството на Рашков решава да закрие районното управление в Годеч. Ето защо, считаме че тази законодателна инициатива е правилна и следва да бъде подкрепена.

- Конституционалистът Георги Маков изказа хипотезата, че заради проблема с легитимността на служебния премиер Андрей Гюров самите избори могат да се окажат незаконни. Каква е прогнозата Ви за 52-ото НС и честни ли ще бъдат предстоящите избори?

- Ние предупредихме президента Илияна Йотова още по време на консултациите, че изпитваме от една страна притеснение за честността на изборите, ако бъде назначен Андрей Гюров за служебен министър-председател, заради неговата принадлежност към „създателите“ на фразита „избори с наше МВР“, „Направихме леко ала-бала през Президента“, „изтеглете закона и ще Ви дам кодовете на машините“. От друга страна, предупредихме, че Гюров може да се окаже неправомерно избран за подуправител на БНБ, което би го направило нелегитимен в домовата книга и всичките му решения биха били правно нищожни. Тоест, не, нямаме никакво доверие в честността на изборите при този служебен кабинет.

