Тошко Йорданов: Служебният кабинет стана играч в изборите, работи за ПП

ПП е на тръни, има записи от „Петрохан“, които рано или късно ще излязат, казва ТОШКО ЙОРДАНОВ в специално интервю за СТАНДАРТ

Незаконният премиер поставя под угроза всички актове на правителството

Ако не беше ИТН, сметките за ток вече щяха да са тройни

Политическата шизофрения в ПП - ДБ вече наистина има цинични стойности

- Г-н Йорданов, на прага сме на поредните парламентарни избори. Този път обаче те са по-различни, защото на политическия терен има нов играч Румен Радев. Каква е прогнозата Ви за следващото Народно събрание?

- По-различни са по две причини. Не само, защото има нов играч. Имаме служебен кабинет, който практически е на една политическа партия, която на всичкото отгоре участва в изборите. Тоест - като централна изпълнителна власт имаме партия, която овладява без избори властта и работи за себе си. Това поставя под съмнение честността на изборите. Опорочава ги още повече фактът, че човекът, който е служебен премиер, няма право да бъде такъв според поправките в Конституцията, които направи същата тази партия. Той не е подуправител на БНБ, уволнен е от банката и не трябва да е в т.нар. домова книга за служебен министър-председател.

Осъзнавате ли как това поставя под угроза всички актове на този служебен министър-председател, плюс резултата от изборите, който може да бъде атакуван и най-вероятно ще бъде атакуван, защото служебният премиер е незаконен. Това прави изборите изключително шантави и непредвидими, с много, много, много съмнения.

- Очаквате ли актовете на Министерски съвет да бъдат атакувани пред Конституционния съд?

- Адвокатът на Европейския съд излезе с официално становище, че БНБ не е нарушила закона, уволнявайки Гюров, който е бил във несъвместимост да бъде подуправител. Това е по запитване, направено от ВАС – последната инстанция на съда в България. Така че всичко може да бъде атакувано, включително организацията и резултатите от изборите, защото той по закон не може да е служебен премиер. И президентът Йотова носи цялата морална вина за това.

- Цялата кампания мина под знака на полицейски акции срещу купуването на гласове. Но до този момент няма нито един доказан случай.

- Хвалят се главният секретар на МВР и министърът, който няма право да е министър, колко много акции са направили. Всъщност, ако се разровите, ще установите, че огромният процент от тях нямат никакъв резултат. Много невинни хора са тормозени. Аз познавам хора, които ще съдят МВР за това, което са направили. Защото при тях освен тормоз, нищо друго не се е получило. Нито е имало пари, нито е имало списъци. Там, където има купувачи на гласове – хванете ги, докажете го. Но да тормозите хората, за да си пишете на гърба, че вършите някаква дейност – това е абсолютно безобразие.

- Какво Ви казват хората по места? Страхуват ли се и честни или очакват да бъдат изборите?

- Много хора не очакват изборите да бъдат честни. По ред причини. Първо машините. Искахме да променим Изборния кодекс и да се гласува с машини, които сканират бюлетините. Това щеше да елиминира всички невалидни бюлетини, всички манипулации, които правят секционните комисии с протоколите. Щеше да елиминира и манипулациите със софтуера на сегашните машини, но това не се случи. Цялата политическа класа – без Има такъв народ, гласува обратното. Включително бившите ни партньори в правителството.

А МВР в момента играе ролята „ловя твоите купувачи на гласове, вардя моите, защото те са си мои“. Отвратително е.

- През цялата кампания социолозите прогнозират пет партии в новия парламент и казват, че ИТН няма да прескочи 4-процентовата бариера. Какво показват Вашите наблюдения в страната и срещите Ви с хората.

- За мен социолозите са „една леля каза на пазара...“. До момента от всички избори, които са минали, ние все сме под чертата. За тяхна мъка обаче после сме над чертата. Но, ако забелязахте, за първи път излезе един социолог – Кольо Колев, на агенция „Медиана“. В ефира на Нова тв той заяви, че социологията в България се манипулира в рамките от 3% до 5%, съобразно това коя партия плаща социологическото изследване. Назова даже цената - 20 000 евро. Цитирам негови думи. Той е в този бизнес. Така, че в България социологията е изключително точна наука – колкото си платиш, това ще получиш.

- ИТН участва в управлението в един изключително труден за страната период и в много сложна коалиция. Повече негативи или повече позитиви понесохте от властта?

- Една партия има избор. Или влиза в парламента с идеята, че това, което е заявила, трябва да се свърши и се опитва да го направи, а може да го направи само когато участва в управлението. Или не влиза. И тъй като от години насам нито една политическа партия не може сама да има абсолютно мнозинство, са налага да се правят коалиции и съответно компромиси с политическите партии в тези коалиции. Това неизменно носи негативи.

- Какво направи ИТН? Много от действията Ви останаха засенчени от серията скандали

- Направихме много неща. На първо място – електричеството в България. Ако хората бяха излезли на свободния пазар, в момента сметките за ток щяха на бъдат между 400 и 600 евро. В момента са високи, тъй като РПТ-ата правят мизерии, но пак са в пъти по-ниски от тези на свободния пазар. Ако не бяхме влезли в управлението, със закона, който предлагаха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС в Плана за възстановяване и устойчивост, всички български семейства вече щяха да са на свободния пазар и да си умножат сметката по 3. Ето, ние направихме нещо прекрасно, но просто не се хвалим.

Също така, ако не беше бързата ни реакция – за два дни, когато американците наложиха санкции на „Лукойл“, хиляда души от „Нефтохим Бургас“ щяха да останат на улицата, а България щеше да остане без горива.

Преди няколко дни американците удължиха дерогацията за санкциите върху „Лукойл“. И сегашният служебен кабинет се похвали колко хубаво е това. Но това го свърши редовният кабинет. Тогава опозиция, която сега има властта през служебния кабинет, твърдеше, че е отвратително. Политическата шизофрения в ПП - ДБ вече наистина има цинични стойности.

- Спасяването на влаковете по ПВУ също бе заслуга на ИТН и конкретно на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов.

- Така е. До редовния кабинет не бяха взети почти никакви пари по ПВУ. Докато бяхме в управлението бяха взети почти всички. И вкарани в икономиката. Когато Асен Василев беше финансов министър, парите по ПВУ той не ги вкара в икономиката, а ги наля в социалния разходи, което автоматично ги изпари в рамката на една година. Една държава, за да си позволява по-високи пенсии, трябва да има добра икономика.

- Преди няколко дни Асен Василев отново поиска увеличаване на заплатите и пенсиите.

- То е много хубаво да иска, но една държава, една фирма, едно семейство, за да си увеличи заплатите, трябва да изкарва повече пари. А това, което прави Асен Василев – да увеличава разходите, без да има приходи, е престъпление.

До появата на Асен Василев бюджетите в България бяха на плюс, завършваха с излишък. От появата на Асен Василев се харчат пари, които нямаме, държавният дълг стана ужасен и държавата вече е на минус. И още нещо - кумулативната инфлация за 3 години управление с Асен Василев като финансов министър е 35%. Това означава обезценяване на парите с 35%.

- В края на 51-то Народно събрание ИТН поведе голямата битка за разкриване на пълната истина по една невиждана в България афера – „Петрохан“. Трагедия, която остави след себе си 6 трупа, един от които на дете. Напоследък обаче темата сякаш потъна. След всички изслушвания в Народното събрание, след всички проверки, които правихте и документи, които намерихте и извадихте, имате ли за себе си отговор - какво се случи и кой е виновен?

- Да, за себе си имам отговор, защото съм чел документи, които Вие не сте чели. Истината е много простичка. По времето на управлението на Кирил Петков, министрите на Кирил Петков си позволяват едно регистрирано за 72 часа НПО да получи огромна територия в планината. Огромна. Абсолютно безконтролна. С решение, което е разписано от тогавашния министър Сандов в противоречие на всички правила на Министерство на околното среда и водите. В следствие на това там се събира една секта под формата на НПО, което пази природата. Секта, която получава пълен контрол на огромна територия, никакъв държавен контрол. Защита от министрите на ПП-ДБ, изтегляне на полицията от района, изтегляне и на гранична полиция и никакъв контрол вътре. И се оказа, че там има един самообявил се за гуру сектант, който организира около себе си други сектанти и по-лошото - има достъп за деца и има показания на жертви за педофилия.

И всичко това става с подкрепата на министрите на ПП-ДБ. Един от сектантите получава 16 разрешителни за оръжие в един ден, когато министър е Бойко Рашков. Едно училище – „Космос“, което не отговаря на никаква правила и където са правени фалшификации за отсъствия на деца, получава лиценз по времето на министър Николай Денков. Тази педофилска секта води деца по лагери и в чужбина. И историята завършва с 6 трупа – трима самоубили се, двама застреляни и убиецът се е самоубил.

И след това имаме ужасяващата ситуация, в която една политическа партия излиза и казва, че тези хора са жертви. Аз не виждам как един педофил убиец е жертва. Той не е жертва.

Има и финансиране на тази педофилска група от лица на „Продължаваме промяната“ - кметът на София Терезиев. Той първо излъга, че не знае кои са, после се сети, че им е дал 80 хиляди лева, а накрая се оказа, че е превел 250 хиляди лева в личната сметка на един от тях. Тогава е чудовищно.

Или Саша Безуханова, която е финансов благодетел на Демократична България – тя също е давала. Знаете ли, че там е имало записи от камерите и тези в момента са на тръни, защото рано или късно записите ще излязат. И ще се види колко от тях са ходили горе да берат боровинки. Отвратително. В момента имаме служебен кабинет, който прикрива следите на собствените си хора, които са позволили цялата тази гадост да се случи.

Но - това няма да им се размине. Ние няма да позволим да им се размине. Ще изровим земята, но ще си понесат последствията.

- Внесохте закон срещу делегирането на държавни функции на подобен род организации, но не беше приет. Не ви стигна времето или имаше отпор?

- Ние го внесохме и не беше подкрепен. Вижте колко странна е историята. Внесохме закона след цялата тази гнусна история с педофилското НПО „Петрохан“. Топката беше в ГЕРБ и председателката на парламента Рая Назарян, която трябваше да го разпредели в съответната комисия. Познайте дали го е разпределила. А в този законопроект казваме няколко простички неща – че тези НПО-ата не могат да се наричат държавни, обществени, общонародни, европейски, национални и всякакви други такива неща. Защото така създават илюзията, че са нещо с държавна подкрепа.

Второ, държавата да не може да им делегира права, които може да свърши самата тя. В следващия парламент ние какво трябва ще направим, но този закон ще мине.

- Този случай разкри цялото пагубно влияние на направителствени организации, много от тях финансирани от мрежите на Сорос, върху образователната ни система. Какво трябва да направи държавата, за да защити традиционното семейство, традиционните ценности?

- Вижте, ако законът, който вкарахме ние за промяна на НПО-ата, влезе в сила, държавата веднага ще им ореже всички възможности и за финансиране, и за намеса в дейности, които са държавни. Вие сте абсолютно права. Има НПО, което акредитира университетите, има НПО, които се казва „Национална мрежа за децата“ и което се бърка на всички нива - от образование до отглеждане и социални дейности. Откъде накъде при положение, че държавата е инвестирала в толкова много специалисти, които са държавни служители и подлежат на контрол със съответните наказания, да делегираме права на някаква група и държавата да им плаща тези безумни пари.

- Съставянето на правителство ще бъде голямото предизвикателство след 19 април. Каква е прогнозата ви? Ще бъде ли съставен кабинет или ще има втори парламентарни избори?

- Зависи от българските граждани. Първо колко партии ще влязат в парламента, второ какво ще е съотношението между тях. И оттам нататък как ще постъпят помежду си, но ще бъде много трудно съставянето на правителство. Защото взаимоотношенията между всички са изключително изострени.

- Слави Трифонов обяви инициатива за подкрепа на млади деца - таланти, художници, музиканти, на които каза, че ще поеме образованието. Младите хора винаги са били кауза на ИТН. Бяхте в управлението - каква трябва да е държавната политика към младите, за да ги накараме да останат във България, да се развиват в България, да работят за България?

- Слави Трифонов винаги е подкрепял талантливи деца. Подкрепял е много хора, спасил е много животи, но той е тип човек, който не си казва. За да си запазим децата в България, първо е образованието. По начина, по който е то е структурирано в момента, е сбъркано. Говоря за системата, в която се дават пари на бройка ученик, на училищата, а не на качество. Така учителите и директорите са принудени да търтят и лошо отношения към тях, и лоши ученици, защото ако ги изгонят, губят пари. Същото е и в университетите.

Ако имаме качествено образование и върнем авторитета на учителя, самото поколение, което излиза, ще има мното по-структурирани морални ценности и цели. Ако си оправим образованието и се съсредоточим на това, на което казваме здрав разум - по който си живели нашите родители, ние като деца, ще имаме едно по-здраво психически поколение, което ще се ориентира да работи, да се труди и да създава семейство в България.

