Заради Гюров и нотата от Иран! ИТН отиде при Йотова (ОБНОВЕНА)

Президентът Илияна Йотова се съгласи да приеме на среща представители на "Има такъв народ" във връзка с разкритието на партията, че страната ни е получила предупредителна нота от Иран във връзка със самолетите на летище "Васил Левски", но Министерството на външните работи я е скрила от обществото и от Народното събрание.

По-рано днес цялата парламентарна група на ИТН отиде пред сградата на "Дондуков" 2 и поиска да се срещне с държавния глава. Тошко Йорданов беше допуснат до сградата, а минута по-късно излезе и заяви, че Йотова има график, но е обещала да ги приеме в 14.00 часа.

"Кабинетът на идиотите от ППДБ поставя в опасност националната сигурност на страната. Възможна е атака по софийското летище, което е гражданско. Да поставиш гражданско летище под заплаха, две седмици да си траеш, това са национални предатели", отсече Йорданов.

"Тези са не просто за бой, да използвам речника на техния гуру Мирчев, който е много смел пред телефона, но иначе е една страхлива, нещастна, дебела мишка. Те са за бой и това е най-малкото, което може да им се случи, ако падне ракета и убие невинни хора", добави той.

"Има опасност за България. Но по-важното е защо държавата прикрива официално подадената, интелигентно написана заплаха от Иран. Защо прикриват от нас тази нота", попита Балабанов.

"Гюров е един лустросан нещастник, който е бил управител на голф клуб. Дипломата на министъра на вътрешните работи е среден 3.00. Това ли са ни аристократите", попита Тошко Йорданов.

Обсъдихме няколко точки с президента - нотата на иранското посолство, договора с Украйна и законността на Гюров. Илияна Йотова отказа да свика КСНС заради иранската нота, според нея нямало проблеми, каза Тошко Йорданов на излизане от срещата с държавния глава.

Илияна Йотова прие парламентарната група на ИТН в 14 часа и прекара с тях почти 2 часа.

„Ние, като граждани, смятаме, че има проблем. За нас въпросната нота е именно такъв. Турция и Иран се замерват с ракети, а и двете страни казват, че нямат проблем помежду си. Има самолети, които извършват полети над Средиземно море и зареждат с гориво американски летателни апарати, които участват във войната. Всеки гражданин да си прецени. За нас това е повод за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност", коментира Йорданов.

По-рано днес заместник-министърът на външните работи Марин Райков отрече иранската нота да съдържа заплаха и подчерта, че отношенията ни с Техеран остават нормални и дипломатически ненакърнени. Той повтори, че американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО. Разясненията са породени от твърдение на „Има такъв народ" за получена, но неразпространена от правителството дипломатическа нота от страна на Иран. В нея се изразявал протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София и имало заплаха към България.

Йорданов направи коментар и относно подписания от служебния кабинет 10-годишен договор с Украйна в областта на отбраната. Той каза, че от президентството не са знаели, че кабинетът "Гюров" заминава за Киев с тази цел.

Йорданов не спомена публично, че Йотова ги е информила, че възнамерява да отправи питане към Конституционния съд имал ли е право Гюров да подпише договорa с Украйна. От президентската институция няма официално съобщение за срещата.

