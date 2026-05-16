Рокада на върха в Агенция “Митници”

Директорът на Агенция “Митници” Георги Димов е освободен от поста, информира БГНЕС.

За негов наследник е спряган Николай Шушков. Според “24 часа” смяната в агенцията е станала в петък.

Николай Шушков от дълги години работи в агенцитяа, той е бивш зам.-министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев от 2023 г. и бивш областен управител. През 2023 година той беше кандидат за кмет на Благоевград, но не събра достатъчно вот и отпадна още на първия тур. Бил е и областен управител на Благоевград.

Очаква се в близките дни да стане ясно дали Шушков официално ще поеме ръководството на Агенция „Митници“, както и дали рокадата ще бъде последвана от по-мащабни промени в системата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com