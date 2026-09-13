Рокада на върха в Здравната каса. Новият шеф
Предишният Петко Салчев напусна преди около две седмици
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Предишният Петко Салчев напусна преди около две седмици
Поста поема Николай Шушков
Името е в известна степен изненада
Твърди се, че отдавна било ясно
Досегашният началник Георги Господинов е преместен на друга ръководна позиция
Дружеството съхранява традицията за производство на оригинални български млечни продукти с автентичните им вкусови и здравословни свойства
Той поема агенцията, след като досегашния директор инж. Филип Ковашки
Новият директор е бил начело във фонд "Земеделие"
През 2017г. един консуматив е договорен за 33 ст., а през 2020 г. - на 17 пъти по-висока цена – 5.71 лв., казва д-р Атанасов
Апостол Минчев спрял всички строителни работи на Агенцията до второ нареждане
На мястото на предсрочно освободения по собствено желание Атанас Темелков е назначен Красимир Симонски
Назначиха ново ръководство
Приоритети в работата на Николай Вълканов ще бъдат развиване на партньорството с производителите, работата с институциите и разширяване на организаци...
Уилям Бърнс поема разузнаването
TBI Bank, банка от следващо поколение, приветства нов член на Управителния съвет, който ще поеме ролята и на старши вицепрезидент „Потребителско онлай...
Жан-Франсоа Дофен идва от мисията в Унгария
Николай Йорданов е фаворит за поста
Стефано Доменикали сменя Чейс Кели до края на годината
Председателят на комисията Александър Георгиев, който си призна чадър над Божков, е уволнен
Във ВиК-Перник работят 366 души, а предприятието обслужва 131 930 души