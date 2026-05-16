Голямо признание за България от ключова рейтингова агенция

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от "стабилна" на "положителна" и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната на ниво ‘BBB+/A-2’. Решението се приема като силен сигнал към международните пазари и инвеститорите за подобряване на икономическата и политическата среда в страната.

Според анализаторите България има потенциал за по-високи доходи, ускоряване на икономическия растеж и по-ефективно използване на европейските средства. От S&P посочват, че ключова роля за промяната играят засилената политическа стабилност, планираните реформи и очакваното ускоряване на плащанията по фондовете на ЕС.

В анализа на агенцията се подчертава, че парламентарните избори през април са довели до мнозинство за партията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев, с което според S&P приключва петгодишният период на политическа нестабилност в страната. Анализаторите очакват новата ситуация да позволи на правителството да ускори антикорупционните мерки, да изпълни оставащите условия по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне процес на фискална консолидация.

S&P Global Ratings прогнозира, че брутният вътрешен продукт на глава от населението в България ще продължи да расте, като агенцията отбелязва, че този показател вече се е удвоил от 2019 година насам. Според оценката нетният държавен дълг на страната ще остане под 30% от БВП до 2029 година, което поставя България в сравнително добра позиция на фона на много други държави по света.

Рейтинговата агенция предупреждава, че конфликтът в Близкия изток ще има негативен ефект върху икономическия растеж в краткосрочен план. Въпреки това очакванията са българската икономика да нараства средно с 2,6% до 2029 година - темп, който ще остане над средния за еврозоната. Според анализаторите енергийният микс на България също може да помогне за ограничаване на ефектите от евентуални бъдещи енергийни сътресения.

Сред факторите, които биха могли да доведат до ново повишение на рейтинга, S&P посочва по-бърз икономически растеж, устойчиво увеличение на доходите и успешното провеждане на реформи, подкрепени със средства от европейските фондове.

Агенцията обаче предупреждава и за възможни рискове. Перспективата може отново да бъде понижена до "стабилна", ако икономическият растеж се окаже по-слаб от очакванията или ако се стигне до сериозно влошаване на фискалната позиция на страната през следващите две години.

