На юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ във Виена Дара взриви световната общественост и се превърна в най-мощния геополитически инструмент за София и целият сват пее песента й "Бангаранга". Влиятелният американски ежедневник „Ню Йорк таймс“ излезе със сензационен материал, който директно обвърза музикалната победа с радикалните политически и икономически трусове в страната ни, предаде БТА.

От периферията до диктатор на попкултурата

„България разби статуквото в европейската попкултура, като спечели „Евровизия“. И се надява, че тази победа може да покаже, че е сериозен играч на европейската сцена“, пише авторката на статията Амелия Нийрънбърг. Тя подчертава, че победата идва в момент на безпрецедентни промени – годината, в която страната най-накрая прие еврото и буквално свали правителството си чрез масови улични протести, заменяйки го с нова власт, обещала да изчисти корупцията.

Американското издание отбелязва, че първият български триумф слага край на дълъг период на вътрешни катаклизми за тази държава, която умишлено бе държана в периферията на Европейския съюз след присъединяването си.



Политическият пиар и „шамарът“ за критиците

Световната медия не пропусна да цитира и светкавичната реакция на премиера Румен Радев в социалната мрежа „Фейсбук“, който използва еуфорията, за да засили националното самочувствие. „Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, обяви министър-председателят, припознавайки успеха като държавен триумф.

„Ню Йорк таймс“ припомня горчивия факт, че България, която дълго време беше сочена за най-бедната членка на ЕС, нагло бе отрязана от участие в последните три издания на конкурса заради невъзможност да покрие високите такси. Завръщането от нищото и разгромяването на конкуренцията се определя от експертите като „тотален шок в средите на Евровизия“.

Юбилейно домакинство под напрежение

Сега София разполага с точно една година, за да докаже претенциите си на „континентален лидер“. Символиката е брутална – България ще бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г., точно когато се навършват кръгли 20 години от влизането на страната в Европейския съюз. Клубното парче „Bangaranga“, което изобщо не фигурираше в списъците на фаворитите и букмейкърите, буквално пренаписа историята, оставяйки далеч зад себе си сочените за фаворити Израел (343 точки) и Румъния (296 точки).

