Радев с ключови думи в Германия

За нас е много важно да успеем да постигнем баланс в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (ЕС). Това каза премиерът Румен Радев на пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

За нас е важно да имаме устойчива Кохезионна и обща селскостопанска политика, защото това означава политическа устойчивост и продоволствена сигурност, посочи българският премиер, предаде БТА.

Споделих нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото, каза също министър-председателят.

Вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс чрез диалог и внимателно обмисляне, защото целите не трябва да си противоречат, а взаимно да се допълват, заяви Радев.

По-рано днес българският министър-председател пристигна в Берлин, където беше посрещнат с военни почести в сградата на федералното канцлерство. Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com