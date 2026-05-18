Съсипаха Сашо Кадиев заради Дара

Сашо Кадиев си навлече гнева на онлайн потребители, след като направи интересен коментар за Евровизия. Актьорът и водещ заяви преди дни, че държавата трябва да награди Дара с 1 милион евро при евентуална победа на конкурса, която вече е факт.

Думите му предизвикаха лавина от коментари, включително и остра критика. Самият Кадиев сподели с последователите си едно от най-фрапантните съобщения, които е получил.

"Гнусен нещастник некадърен на 40 си и сам не можеш да си вържеш маратонките олигофрен. Майка ти още ти бърше г*за. За Дара милион искаш да дадем а за Карлос Насар дето е световен шампион и пред целият свят със спорт ни слави, а не с "бангаранга", гласи грозното съобщение, което Кадиев е получил.

