Голяма опасност! Нещо невиждано се появи на Слънцето

Учените са открили на гърба на Слънцето група петна с огромни размери. Това образование може да е едно от най-опасните за последните няколко години.

Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия

Тези група петна е голяма заплаха, но точните последици от появата й все още са неизвестни.

Според експертите, такива образувания могат да причинят мощни проблясъци и емисии на слънчева плазма, което от своя страна може да доведе до невиждани от години геомагнитни бури на Земята.

В момента продължават наблюденията на активността на гърба на Слънцето.

Очаква де до седмица петната да се появят в областта на видимостта от Земята, а седмица по-късно плазмата ще стигне до нашата планета.

Това означава, че през следващите 14 дни петната могат да произведат едни от най-сериозните магнитни бури за последните години.

