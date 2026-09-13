Голяма опасност! Нещо невиждано се появи на Слънцето
Задават се едни от най-сериозните магнитни бури за последните години
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Задават се едни от най-сериозните магнитни бури за последните години
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Пастата за зъби е универсален начин за почистване на зъбите. Оказва се обаче, че може да е и универсален помощник в домакинската работа. Ето кои са не...
UVA лъчите, цигарите и стресът са виновни за бръчките Лятото вече чука на вратата ни, а с него идват топлите и слънчеви дни за шляене по улиците, съб...
Има лесни начини да удължите живота на любимите си дрехи, използвайки продукти, които се намират във всяко домакинство. 1. Използвайте спрей за стъкл...
София. Нови кафеви петна са се появили в морето край къмпинг "Градина", алармират плажуващи. На зеления телефон в екоинспекцията са получени десетки с...