Пай със сини сливи, който се превърна в легенда. Рецептата
Сладкишът се прави с шепа продукти, 12 сливи и почти никакви кулинарни умения
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Сладкишът се прави с шепа продукти, 12 сливи и почти никакви кулинарни умения
„Бангаранга“ е вътрешна сила, химн на свободата и радостта
Страната иска да докаже, че вече не е "бедното сираче" на Европа!
Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА, каза президентът
Определиха страната ни като едно от най-добрите места за посещение през 2025
В понеделник на канцлера Олаф Шолц беше гласуван вот на недоверие в германския парламент
NYT с убийствен анализ
Не е ясно как това ще засегне отразяването на новините
Журналистите са получили уведомление, че информацията им е била предадена на бившата администрация на Вашингтон
Кралицата на попмузиката допуснала авторката на материала да изкара дни и месеци с нея
"Ню Йорк таймс" публикува статия, озаглавена „България разследва още три апартамента по скандала с луксозни имоти“
ДПС не е проруска партия, написа лидерът на Движението Право на отговор до един от най-влиятелните световни всекидневници изпрати във вторник лидерът...
Фалитът на КТБ е първият в Източна Европа след банковата криза в региона през 90-те години. И понеже КТБ отдавна е финансов брокер на елита в България...
Ню Йорк. "Ню Йорк таймс" публикува коментар "Корупцията и недоверието превръщат обещанието в огорчение" по повод странната банкова криза в България....
Ню Йорк. Мексиканският милиардер Карлос Слим и италианската група "Прото"стават акционери на американския в."Ню Йорк таймс". Сделката ще бъде сключена...
Младият творец и хората му превръщат подлези, трафопостове и калкани в цветно зрелище
В публикация в „Ню Йорк Таймс" руският президент размахва пръст на САЩ и Обама
Хакери, които подкрепят режима в Сирия, атакуваха сайта на американския вестник "Ню Йорк таймс". Те са от групировката "Сирийска електронна армия"....