Тръмп съди Ню Йорк Таймс. Рекорден иск

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс" (The New York Times), четирима от неговите журналисти и британско-американския мултинационален издателски конгломерат "Пенгуин Рандъм Хаус" (Penguin Random House), като твърди, че е бил оклеветен и очернен, както и че статии и публикувана от издателството книга са увредили репутацията му, предаде Ройтерс, позовавайки се на документ, подаден в съд в щата Флорида.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая. ""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа президентът на САЩ.

"Този съдебен процес е неоснователен. Той не съдържа никакви легитимни правни претенции, а представлява опит да се потисне и възпрепятства независимата журналистика", заяви говорител на "Ню Йорк Таймс".

