САЩ с тревожна прогноза за Европа. Проблемните съюзници

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ и постави под въпрос дали определени държави могат да останат надеждни съюзници на Съединените щати.

Това е записано в документ от 33 страници, озаглавен „Стратегия за националната сигурност“, разпространен днес от Белия дом, съобщиха световните агенции, цитирани от бТВ.

Новият документ следва речта на Тръмп пред ООН по-рано тази година, в която той отправи остри критики към Западна Европа и нейния подход към миграцията и чистата енергия, отбелязва Би Би Си.

Твърди се, че Старият континент ще бъде неузнаваем след 20 години или по-малко и икономическите му проблеми ще бъдат засенчени от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличаване.

„Далеч не е очевидно дали някои европейски страни ще имат достатъчно силни икономики и армии, за да останат надеждни съюзници“, се казва в документа.

В него се обвиняват и Европейският съюз и други транснационални организации в извършване на дейности, които „подкопават политическата свобода и суверенитет, заявява се, че миграционните политики създават конфликти и се посочва, че други проблеми включват цензура на свободата на словото и потискане на политическата опозиция, спад в раждаемостта и загуба на национална идентичност и самочувствие.

В документа се приветства нарастващото влияние на патриотичните европейски партии и още, че „Америка насърчава своите политически съюзници в Европа да насърчават това възраждане на духа“.

Администрацията на Тръмп е насърчила връзки с крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“.

Официална стратегия за национална сигурност обикновено се публикува от президентите веднъж на всеки мандат. Тя може да формира рамка за бъдещи политики и бюджети, както и да сигнализира на света какви са приоритетите на президента.

Тръмп определи документа като пътна карта, която да гарантира, че Америка ще остане „най-великата и най-успешната нация в човешката история“.

