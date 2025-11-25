Извънредно от Тръмп! Близо ли е краят на войната

Горещ коментар на Доналд Тръмп за войната в Украйна.

Президентът на САЩ заяви, че според него сделката за прекратяване на войната е „много близо“, без да дава допълнителни подробности. По време на събитие в Белия дом той коментира: „Ще стигнем до края“.

По-рано украински официален представител сигнализира подкрепа за рамката на мирно споразумение с Русия, като отбеляза, че все още остават чувствителни въпроси, които трябва да бъдат уточнени, предаде „Ройтерс“.

Преговори с Русия по предложението се водят в Абу Даби, където присъства секретарят на американската армия Даниел Дрискол, а украинското военно разузнаване е изпратило своя шеф Кирило Буданов, съобщава Financial Times. Говорителят на Кремъл отказа коментар, а външният министър Сергей Лавров заяви: „Очакваме да получим версията, която Вашингтон смята за междинна, след координационната фаза с европейската и украинската страна. Ще я разгледаме, защото в духа на срещата в Анкъридж, ако ключовите договорености от там бъдат премахнати, ситуацията ще бъде коренно различна“.

Въпреки дипломатическите усилия Русия продължава атаките срещу Украйна. При удар срещу жилищен блок в Киев са загинали най-малко шестима души, а 13 са били ранени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com