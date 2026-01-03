Тръмп разкри плановете си за Венецуела

Венецуела е придобила чуждестранни офанзивни оръжия, които застрашават интересите и сигурността на САЩ, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп каза това по време на пресконференция.

"Под ръководството на вече сваления диктатор Мадуро, Венецуела все повече приема чуждестранни противници в нашия регион и придобива заплашителни офанзивни оръжия, които могат да представляват заплаха за интересите и сигурността на САЩ", заяви американският лидер.

Той добави, че Венецуела е използвала тези оръжия в петък, 2 януари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също обяви намерението си да привлече големи американски петролни компании да инвестират в инфраструктурата на Венецуела.

Според американския лидер ще бъдат събрани милиарди долари за тези цели.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще поддържа ембарго върху доставките на петрол от Венецуела, докато всички американски искания не бъдат изпълнени.

В същото време Тръмп не уточни за какви искания става дума.

"Лидерите на Венецуела трябва да разберат, че това, което се случи с Мадуро, може да се случи и на тях", добави американският президент.

Началникът на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили, генерал Дан Кейн, който присъства на пресконференцията, отбеляза, че американската армия е използвала бомбардировачи F-35, F-22, както и бомбардировачи B-1 в операцията.

По време на пресконференцията президентът на САЩ отправи предупреждение към колумбийския лидер Густаво Петро, тъй като кокаинът се произвежда в Колумбия, а след това се доставя на САЩ.

"Затова Густаво Петро наистина трябва да бъде по-внимателен," предупреди Тръмп.

В същото време американският лидер каза, че Съединените щати искат да помогнат на народа на Куба.

"Куба е нещо, за което все още трябва да говорим, защото това е страна, която се разпада. Искаме да помогнем на хората, които живеят в Куба", каза Тръмп. Според американския лидер въпросът за Куба е "много подобен" на ситуацията около Венецуела.

