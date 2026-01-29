Тръмп с последно предупреждение! Огромна армада се движи към Иран

Опасността от избухване на война между САЩ и Иран изглежда все по-реална, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че времето изтича и че огромна американска армада се движи бързо към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, пише в. „Гардиън“.

В публикация в социалните мрежи вчера Тръмп заяви, че армадата, начело на която е самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, е по-голяма от тази, изпратена срещу Венецуела преди отстраняването от власт на президента Николас Мадуро по-рано този месец, и е „готова да незабавно да изпълни своята мисия с бързина и сила, ако е необходимо“, посочва изданието.

Това беше най-ясният сигнал досега, че Тръмп възнамерява да предприеме някакъв вид военен удар в най-скоро време, ако Иран откаже да преговаря за споразумение относно бъдещето на ядрената си програма, отбелязва „Гардиън“.

Тръмп беше близо до одобряване на удари срещу Иран по-рано този месец, но на 14 януари размисли, след като някои от неговите съветници и партньори от Близкия изток го предупредиха, че без струпването на по-голяма бойна мощ в региона може да бъде трудно да се справят с последващите контраудари от Иран, пише „Вашингтон Пост“.

На фона на опасенията си от уязвимостта си спрямо ирански атаки, съюзниците на САЩ в Близкия изток са лобирали пред Тръмп да отложи атаката срещу Иран, посочва вестникът.

Опасенията относно мащаба и обхвата на иранския контраудар изглежда са изиграли централна роля в процеса на вземане на решение на Тръмп, коментира изданието.

Американски и европейски официални представители казват, че са поставили три искания пред иранците - трайно прекратяване на обогатяването на уран и унищожаване на настоящите запаси, ограничаване на обхвата и броя на балистичните ракети и прекратяване на всякаква подкрепа за групировки в Близкия изток, включително „Хамас“, „Хизбула“ и йеменските хуси, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

